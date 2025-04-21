Организаторы «Оскара» обязали жюри смотреть все фильмы-номинанты и предупредили об ИИ

Ранее сообщалось, что «Оскар» может обязать создателей фильмов раскрывать информацию об использовании ИИ. Но этого не случилось, поэтому режиссерам лишь предлагается сообщать об этом. Обсуждения вокруг ИИ в кино начались после разбирательств с применением технологии в «Бруталисте», номинанте 2025 года.