Организаторы «Оскара» обязали жюри смотреть все фильмы-номинанты и предупредили об ИИ

Американская киноакадемия обновила правила «Оскара», которые станут применяться уже на следующей, 98-й церемонии вручения премии в 2026 году. Variety выделил три наиболее значимых изменения.
- Члены жюри теперь обязаны просматривать все номинированные фильмы в категории, чтобы иметь право голосовать в финальном раунде. Variety удивляется, что это правило появилось только сейчас. Академия будет отслеживать просмотры через свою закрытую платформу Academy Screening Room, а те, кто посмотрели номинированный фильм за ее пределами — на фестивалях или показах, нужно будет заполнить форму, где и когда это было.
- Впервые в истории «Оскара» появится награда для кастинг-директоров. В шорт-лист из 10 номинантов войдут специалисты, которые внесли наибольший творческий вклад и оказывали сотрудничестве в процессе отбора. Кандидатам в номинанты предложат письменно рассказать о проделанной работе.
- Академия также выпустила свое первое официальное руководство по использованию искусственного интеллекта в кино. Новые правила гласят, что применением генеративного ИИ не поможет и не помешает фильму быть номинированным, но жюри предстоит оценить вовлеченность автора и степень творческого участия людей в создании фильма.
Ранее сообщалось, что «Оскар» может обязать создателей фильмов раскрывать информацию об использовании ИИ. Но этого не случилось, поэтому режиссерам лишь предлагается сообщать об этом. Обсуждения вокруг ИИ в кино начались после разбирательств с применением технологии в «Бруталисте», номинанте 2025 года.