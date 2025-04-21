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В Москве пройдет парад французских бульдогов

Сегодня в 20:04
Фото: предоставлено пресс-службой

В Воронцовском парке в Москве 27 апреля прйдет парад французских бульдогов. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Гостей ждут выступление рок-группы «Мое» и собаки-скейтера Норд Босса, прославившегося с соцсетях благодаря своей страсти к скейтбордингу. Посмотреть на Норд Босса в деле можно будет в 11:30.

После этого состоится торжественное открытие парада С 13 до 17 часов в парке будет работать красная ковровая дорожка. По ней пройдут сотни французских бульдогов в самых замысловатых костюмах.

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Участники парада посоревнуются за награды в 12 номинациях, таких как «Буль-принц» и «Буль-принцесса» для самых красивых представителей породы, «Буливуд» для обладателей костюмов киногероев, «Бульданутая семейка» для владельцев трех и более собак.

В течение всего мероприятия Центр помощи французским бульдогам будет собирать пожертвования на лечение и содержание бездомных животных. Только за 2025 год организация сумела спасти 297 собак и найти новый дом для 112 животных. На ее попечении в данный момент находятся более ста бульдогов.

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