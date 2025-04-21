«Гробница должна быть простая, без особых украшений»: опубликовано завещание папы римского Франциска

Ватикан опубликовал завещание папы римского Франциска. Оно датировано 29 июня 2022 года.
«Я прошу, чтобы моя могила была подготовлена в погребальной нише в боковом проходе между капеллой Паолины и капеллой Сфорца базилики. <…> Гробница должна быть в земле, простая, без особых украшений, с единственной надписью: Франциск [Franciscus в оригинале — Прим. ред.], — говорится в завещании.
Расходы на подготовку захоронения понтифик обещал покрыть «суммой, предоставленной благотворителем». Деньги заранее были переведены в Папскую базилику Санта-Мария-Маджоре.
«Пусть Господь вознаградит всех тех, кто любил меня и продолжает молиться за меня. Страдания, которыми отмечена последняя часть моей жизни, я приношу Господу за мир во всем мире и за братство между народами», — закончил свое завещания Франциск.
Наиболее вероятным кандидатом на пост нового главы Римско-католической церкви считается 70-летний госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. Всего рассматривается 14 человек, в том числе кардиналы из Филиппин и Израиля.