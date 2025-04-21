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«Гробница должна быть простая, без особых украшений»: опубликовано завещание папы римского Франциска

Сегодня в 18:56
Фото: MAZUR/Flickr

Ватикан опубликовал завещание папы римского Франциска. Оно датировано 29 июня 2022 года.

«Я прошу, чтобы моя могила была подготовлена ​​в погребальной нише в боковом проходе между капеллой Паолины и капеллой Сфорца базилики. <…> Гробница должна быть в земле, простая, без особых украшений, с единственной надписью: Франциск [Franciscus в оригинале — Прим. ред.], — говорится в завещании.

Расходы на подготовку захоронения понтифик обещал покрыть «суммой, предоставленной благотворителем». Деньги заранее были переведены в Папскую базилику Санта-Мария-Маджоре.

«Пусть Господь вознаградит всех тех, кто любил меня и продолжает молиться за меня. Страдания, которыми отмечена последняя часть моей жизни, я приношу Господу за мир во всем мире и за братство между народами», — закончил свое завещания Франциск.

Папа римский Франциск умер 21 апреля в результате инсульта, который привел к острой сердечной недостаточности и коме. Понтифику было 88 лет. Незадолго до этого он перенес двустороннюю пневмонию, а также страдал от диабета второго типа и гипертонии.

Наиболее вероятным кандидатом на пост нового главы Римско-католической церкви считается 70-летний госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. Всего рассматривается 14 человек, в том числе кардиналы из Филиппин и Израиля.

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