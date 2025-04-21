Ученые выяснили, сколько секса нужно в среднем для благополучных отношений

Группа ученых-психологов из США, Канады и Германии выяснили, при каком количестве секса большинство пар довольны своими отношениями. Результаты исследования опубликовали на сайте Американской психологической ассоциации.
Специалисты опросили более 2100 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 39 лет, состоящих в продолжительных гетеросексуальных отношениях (в среднем, около 10 лет). Среди них были люди с детьми.
Исследователи узнали, как часто респонденты вступают в интимную связь и насколько они довольны своими отношениями. 86% участников опроса, которые оказались довольны жизнью в паре, занимаются сексом чуть реже одного раза в неделю.
Такая частота близости сопровождается большей эмоциональной привязанностью, открытостью перед друг другом и редкими конфликтами. Менее счастливы оказались те респонденты, которые уделяли сексу меньшее время.
10% всех опрошенных рассказали, что в их паре доволен только один человек. Такие люди указывали на близость более двух-трех раз в месяц, но реже раза в неделю. Неудовлетворенные отношениями респонденты (их было 3,5%) занимались сексом менее двух-трех раз в месяц.
Секс, впрочем, не определяет полностью благополучие отношений. Авторы исследования отметили, что среди респондентов были довольные пары, секс у которых в последние три месяца вовсе отсутствовал.