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Ученые выяснили, сколько секса нужно в среднем для благополучных отношений

Сегодня в 18:01
Фото: Becca Tapert/Unsplash

Группа ученых-психологов из США, Канады и Германии выяснили, при каком количестве секса большинство пар довольны своими отношениями. Результаты исследования опубликовали на сайте Американской психологической ассоциации.

Специалисты опросили более 2100 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 39 лет, состоящих в продолжительных гетеросексуальных отношениях (в среднем, около 10 лет). Среди них были люди с детьми.

Исследователи узнали, как часто респонденты вступают в интимную связь и насколько они довольны своими отношениями. 86% участников опроса, которые оказались довольны жизнью в паре, занимаются сексом чуть реже одного раза в неделю.

Такая частота близости сопровождается большей эмоциональной привязанностью, открытостью перед друг другом и редкими конфликтами. Менее счастливы оказались те респонденты, которые уделяли сексу меньшее время.

10% всех опрошенных рассказали, что в их паре доволен только один человек. Такие люди указывали на близость более двух-трех раз в месяц, но реже раза в неделю. Неудовлетворенные отношениями респонденты (их было 3,5%) занимались сексом менее двух-трех раз в месяц.

Секс, впрочем, не определяет полностью благополучие отношений. Авторы исследования отметили, что среди респондентов были довольные пары, секс у которых в последние три месяца вовсе отсутствовал.

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