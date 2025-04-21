В США обокрали министра безопасности во время ужина в ресторане

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила о краже своей сумки в одном из ресторанов в центре Вашингтона. Вора не нашли, сообщает CNN.
Ограбление произошло 20 апреля. Кадры видеонаблюдение показали, как неизвестный мужчина в медицинской маске прихватил ее сумку и покинул ресторан. При этом Ноэм сопровождали охранники. В Белом доме признали факт инцидента и добавили, что проблема не решена.
«Она использовала снятые деньги, чтобы угостить свою семью ужином, развлечь и вручить пасхальные подарки», — сообщили The New York Times в министерстве.
Злоумышленник заполучил водительские права Ноэм, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, рабочий пропуск, косметичку, пустые чеки и около 3000 долларов наличными. Источник CNN рассказал, что Секретная служба пытается отследить любое использование финансовых инструментов министра.
Будучи министром внутренней безопасности, Ноэм руководит ведомством, отвечающим за безопасность США. В его обязанности входят пограничный контроль и иммиграция, защита от терроризма и кибербезопасность.