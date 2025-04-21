В США обокрали министра безопасности во время ужина в ресторане

Ограбление произошло 20 апреля. Кадры видеонаблюдение показали, как неизвестный мужчина в медицинской маске прихватил ее сумку и покинул ресторан. При этом Ноэм сопровождали охранники. В Белом доме признали факт инцидента и добавили, что проблема не решена.