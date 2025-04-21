Warner Bros. показал тизер хоррора «Weapons» Зака Креггера

На ютуб-канале Warner Bros. опубликовали тизер хоррора «Weapons» — нового проекта режиссера Зака Креггера, известного по фильму «Варвар». Его выпустит студия New Line Cinema.
Релиз в кинопрокате запланирован на начало августа. Сюжет картины развернется вокруг школьников из одного класса. В одну ночь все дети, кроме одного, таинственным образом исчезают.
Фильм поставили по сценарию Креггера. Режиссер также выступил продюсером проекта наряду с Роем Ли, Мири Юн и Джей Ди. Исполнительными продюсерами стали Лифшиц, Рафаэль Маргулес, Мишель Моррисси и Джош Бролин.
Роли сыграли Бролин, Джулия Гарнер, Олден Эренрайк, Остин Абрамс, Кристофер Кэри, Бенедикт Вонг и Эми Мадиган. Оператором выступил Ларкин Сейпл, художником — Том Хэммок, монтажером Джо Мерфи, костюмером — Триш Саммервилл.