На майские праздники кинотеатры в РФ снова откажутся от зарубежных фильмов

«БК» напоминает, что в 2024 году российские кинотеатры проводили «Месяц без пираток» с 18 апреля по 12 мая. Однако акция, придуманная Ассоциацией владельцев кинотеатров, устроила не всех прокатчиков: местные фильмы не приносят столько же сборов, как привозные, снижают выручку в несколько раз.