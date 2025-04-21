На майские праздники кинотеатры в РФ снова откажутся от зарубежных фильмов

Некоторые российские кинотеатры откажутся от нелегального проката зарубежных фильмов с 1 по 15 мая. В этот же отрезок времени должен выйти новый блокбастер Marvel, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» («БК»).
Так, на экраны не выйдут «Громовержцы» с Флоренс Пью и боевик «Расплата-2» с Беном Аффлеком. Предпочтение отдадут российским новинкам, а покажут нелегальные копии иностранных картин позже, не уточняется. В кинотеатрах уверяют, что это добровольная акция.
«БК» напоминает, что в 2024 году российские кинотеатры проводили «Месяц без пираток» с 18 апреля по 12 мая. Однако акция, придуманная Ассоциацией владельцев кинотеатров, устроила не всех прокатчиков: местные фильмы не приносят столько же сборов, как привозные, снижают выручку в несколько раз.
1 мая на больших экранах РФ будут показывать военную драму «В списках не значился», комедию «Сокровища гномов», приключенческий фильм «Легенды наших предков» и мультфильм «Маракуда».