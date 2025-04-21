На майские праздники кинотеатры в РФ снова откажутся от зарубежных фильмов

Сегодня / 14:57
Новым папой римским может стать 70-летний госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин
Сегодня / 18:01
Ученые выяснили, сколько секса нужно в среднем для благополучных отношений
Сегодня / 16:59
Warner Bros. показал тизер хоррора «Weapons» Зака Креггера
Сегодня / 15:56
Дуров заявил, что Telegram никогда не раскрывал личные переписки
Сегодня / 15:36
Жительница США, которую объявили мертвой и кремировали, оказалась жива
Сегодня / 15:18
22 апреля в Москве можно будет увидеть метеорный поток Лириды
Сегодня / 13:44
Янг Лин, Ари Астер и Пол Томас Андерсон: Charli XCX передала эстафету brat summer
Сегодня / 13:43
Уолтон Гоггинс расплакался, когда его взяли в третий сезон «Белого лотоса»
Сегодня / 13:00
В ОАЭ будут использовать ИИ для написания поправок в законы
Сегодня / 12:57
Джейкоб Элорди хотел взять перерыв в актерстве, пока ему не предложили сыграть в «Грозовом перевале»
Сегодня / 12:56
В стенах университета в США нашли спрятанные любовные послания XIX века
Сегодня / 11:52
Ким Кардашьян рассматривается на главную роль в ремейке «Телохранителя»
Сегодня / 11:43
Кейтлин Девер потеряла маму из‑за рака перед съемками в «The Last of Us»: «Все было как в тумане»
Сегодня / 11:37
«Афиша» поучаствовала в весеннем субботнике на ВДНХ
Сегодня / 10:25
Британец устроил в своем доме два возгорания ради встречи с пожарными
Сегодня / 09:21
Михаила Хачатуряна признали виновным в насилии над дочерьми
Сегодня / 09:02
В Центральной России началось цветение березы и ольхи
Сегодня / 08:02
Вышел дебютный трейлер фильма «Буратино»
Сегодня / 07:57
Умер папа римский Франциск
Сегодня / 07:15
Дочь реального рестлера Железный Коготь раскритиковала фильм A24 «Стальная хватка»
Сегодня / 07:03
В Москве ожидаются заморозки и аномальные ливни
Сегодня / 05:52
Бретт Голдстайн сравнил новый сезон «Теда Лассо» с кошкой, которую воскресили из мертвых
Вчера / 17:18
Ученые заявили об открытии «нового цвета, которого не существует в природе»
Вчера / 16:47
Павел Дуров поздравил подписчиков с Пасхой фотографией с козлятами. В ней усмотрели отсылку к Иисусу
Вчера / 14:04
Disney добилась блокировки телеграм-каналов за утечку трейлера «Мандалорец и Грогу»
Вчера / 13:46
Полиция Шри-Ланки расследует утечку фото зуба Будды
Обновлено вчера в 12:43
Власти Петербурга выдали ордер на работы рядом со зданием ВНИИБ. Градозащитники считают их сносом
Вчера / 12:27
Стивен Содерберг считает неудачу «Черного чемодана» плохим знаком для среднебюджетного кино

На майские праздники кинотеатры в РФ снова откажутся от зарубежных фильмов

Сегодня в 16:50
Фото: Marvel

Некоторые российские кинотеатры откажутся от нелегального проката зарубежных фильмов с 1 по 15 мая. В этот же отрезок времени должен выйти новый блокбастер Marvel, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» («БК»).

Так, на экраны не выйдут «Громовержцы» с Флоренс Пью и боевик «Расплата-2» с Беном Аффлеком. Предпочтение отдадут российским новинкам, а покажут нелегальные копии иностранных картин позже, не уточняется. В кинотеатрах уверяют, что это добровольная акция.

«БК» напоминает, что в 2024 году российские кинотеатры проводили «Месяц без пираток» с 18 апреля по 12 мая. Однако акция, придуманная Ассоциацией владельцев кинотеатров, устроила не всех прокатчиков: местные фильмы не приносят столько же сборов, как привозные, снижают выручку в несколько раз.

1 мая на больших экранах РФ будут показывать военную драму «В списках не значился», комедию «Сокровища гномов», приключенческий фильм «Легенды наших предков» и мультфильм «Маракуда».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами