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22 апреля в Москве можно будет увидеть метеорный поток Лириды

Сегодня в 15:18
Фото: Austin Human/Unsplash

Ночью с 22 на 23 апреля в Москве можно будет увидеть метеорный поток Лириды. Понаблюдать за ним получится невооруженным глазом, для этого не понадобятся ни телескоп, ни бинокль, сообщили в столичном планетарии.

Метеорный поток активизируется в период с 16 по 25 апреля, но пик его придется как раз на 22 апреля. Лучший вид на «падающие звезды» откроется после захода солнца. Искать их в ночном небе стоит на границе созвездий Лиры и Геркулеса.

Лириды видны с Земли каждую весну. В это время планета проходит сквозь шлейф пыли, оставленный кометой C/1861 G1 Тэтчера. За метеоридным потоком Лириды люди наблюдают уже более 2500 лет.

По словам специалистов, ранее метеоры были значительно активнее. В 687 году в Китае отмечали, что «звезды падали как дождь». В 1803 году в час насчитывали до 700 «падающих звезд», а в 1922 году — более 2000.

«К нашему времени (к 2020-м годам) Лириды превратились в довольно слабое небесное представление, но бывают и случайные сюрпризы, и это то, что поддерживает интерес к ним», — отметили в планетарии.

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