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Жительница США, которую объявили мертвой и кремировали, оказалась жива

Сегодня в 15:36
Фото: The Good Funeral Guide/Unsplash

Жительница города Рочестера в США Шанита Хопкинс несколько месяцев была уверена, что кремировала свою умершую сестру, пока не оказалось, что ее родственница жива. Об этом сообщает WROC-TV.

Близкие подали заявление о пропаже Шанис Крюс в июле 2021 года. Женщина оставила двух своих детей и прекратила общение. В апреле 2024-го полиция сообщила семье, что тело Крюс нашли на пустыре. Причиной смерти стала передозировка кокаином.

Хопкинс была удивлена результатами вскрытия, ведь считала, что ее сестра не употребляет наркотики. «Читать отчет вскрытия было травматично. Одно дело услышать это, но совсем другое — видеть черным по белому, с ее именем. Мы думали: вот как она умерла. И начали гадать: кто‑то мог ей что‑то подмешать? Или она сама это сделала? Столько мыслей, голова кругом»,― призналась девушка.

Тело погибшей близким не показали, объяснив это его сильным разложением. Вскоре прошли похороны, на которых тело кремировали. Но уже в ноябре 2024 года Хопкинс пришло сообщение от незнакомца из Детройта. Он заявил, что Шанис Крюс жива и приложил фото с ней. Неизвестный утверждал, что девушка работала волонтеркой на его мероприятии.

Шанита обратилась к полицейским, которые начали проверку. ДНК-экспертиза показала, что кремированное тело не принадлежит ее сестре. В семье были потрясены этим известием. «Мы взяли прах, разложили по кулонам… и смешали мамин прах с прахом незнакомки», ― поделилась Хопкинс.

«Нельзя стереть тот момент, когда коп пришел и сказал: „Шанис Крюс нашли мертвой на улице, как мусор“. Нельзя вернуть те чувства. Нельзя вернуть эти семь месяцев. Нельзя вернуть слезы», ― добавила она.

Женщина предполагает, что ошибка была намеренной: им отдали останки погибшей, у которой не смогли установить личность, чтобы закрыть дело о пропаже Крюс.

Судмедэксперты предложили компенсировать затраты на похороны и кремацию, но Хопкинс отказалась: она хочет нанять адвоката. Связаться с сестрой женщине пока не удалось, она обратилась за помощью в полицию Детройта.

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