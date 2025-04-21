Жительница США, которую объявили мертвой и кремировали, оказалась жива

Хопкинс была удивлена результатами вскрытия, ведь считала, что ее сестра не употребляет наркотики. «Читать отчет вскрытия было травматично. Одно дело услышать это, но совсем другое — видеть черным по белому, с ее именем. Мы думали: вот как она умерла. И начали гадать: кто‑то мог ей что‑то подмешать? Или она сама это сделала? Столько мыслей, голова кругом»,― призналась девушка.