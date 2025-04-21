Дуров заявил, что Telegram никогда не раскрывал личные переписки

Павел Дуров сообщил, что Telegram никогда не раскрывал личные переписки пользователей, в отличие от IP-адресов и телефонных номеров. Об этом основатель мессенджера рассказал в своем телеграм-канале, критикуя требования властей Франции позволить полиции открывать доступ к личным сообщениям в случае необходимости.
«За свою 12-летнюю историю Telegram ни разу не раскрыл ни единого байта личных сообщений. Даже на основании закона ЕС о цифровых услугах (DSA) и при наличии соответствующего судебного постановления мессенджер раскрыл бы только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в преступлении, но не сообщения», — утверждает Дуров.
Негодование бизнесмена вызвало стремление французских властей обеспечить полиции бэкдор — лазейку, которая позволит читать личные сообщения. В случае принятия закона Франция станет первой в мире страной, которая «лишит граждан права на неприкосновенность частной жизни», считает Дуров.
«Telegram скорее покинет рынок, чем подорвет шифрование бэкдорами и нарушит базовые права человека. Мы, в отличие от некоторых конкурентов, не обмениваем конфиденциальность на долю рынка», — написал Дуров.
Предприниматель отметил отсутствие гарантий, что доступ к бэкдору получат исключительно полицейские, а не хакеры и иностранные спецслужбы.
В августе 2024-го Дурова задержали в аэропорту Парижа и запретили покидать страну, выпустив под залог 5 млн евро. Бизнесмена обвинили в соучастии в мошенничестве и обороте наркотиков, хранении порно, отказе предоставить информацию властям и администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.
После задержания Дурова в работу Telegram внесли несколько изменений. В частности, из сервиса убрали функцию «Люди рядом», из‑за которой были проблемы с мошенниками и ботами, вместо нее появилась функция «Бизнес рядом». Со страницы FAQ Telegram пропала формулировка, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. Теперь пользователи смогут жаловаться модераторам на противоправный контент в чатах и частных группах мессенджера.