Дуров заявил, что Telegram никогда не раскрывал личные переписки

«За свою 12-летнюю историю Telegram ни разу не раскрыл ни единого байта личных сообщений. Даже на основании закона ЕС о цифровых услугах (DSA) и при наличии соответствующего судебного постановления мессенджер раскрыл бы только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в преступлении, но не сообщения», — утверждает Дуров.