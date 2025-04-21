Новым папой римским может стать 70-летний госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин

Наиболее вероятным кандидатом на пост нового главы Римско-католической церкви считается 70-летний госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. Всего на рассмотрении находится несколько человек, сообщает итальянская газета La Stampa.
Папа римский Франциск умер 21 апреля, как пишет газета Corriere della Sera, в результате инсульта. Избранным на эту должность может быть любой мужчина-католик, но зачастую выбор падает на кардиналов. Через 15–20 дней после смерти понтифика соберется конклав, который изберет нового главу католической церкви.
Паролин, которого La Stampa называет наиболее вероятным избранником, занимает должность государственного секретаря Ватикана с 2013 года и выступает вторым лицом в иерархии Римско-католической церкви. Он «способен сохранить открытость церкви, уделяя внимание разным католическими душами», пишет газета.
На пост папы римского также претендует 69-летний кардинал Маттео Дзуппи, архиепископ Болоньи, президент итальянского епископата и посланник Ватикана по урегулированию конфликта на территории Украины. La Stampa называет его «представителем церкви, близкой к нуждающимся», и обладающим способностью вести диалог «с новаторским и прагматичным подходом».
Среди других претендентов — 60-летний латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла, первый израильский кардинал итальянского происхождения, умеющий вести межрелигиозный диалог. Еще одним претендентом считается 67-летний филиппинский кардинал Луис Тагле, «лицо католической Азии, харизма которого напоминает Франциска». Газета также упоминает 66-летнего французского кардинала Жан-Марка Авелина, «эксперта по межрелигиозному диалогу, особенно с исламом».
Всего La Stampa указывает 14 человек, которые, как предполагается, рассматриваются в качестве нового папы римского. Голосование за кандидатуру нового папы римского пройдет в Сикстинской капелле. Для победы надо набрать две трети голосов. После каждого этапа голосования бюллетени сжигают в печи с добавлением химических веществ, которые окрашивают дым. Появление белого дыма из трубы над капеллой означает, что понтифик избран.