Новым папой римским может стать 70-летний госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин

Папа римский Франциск умер 21 апреля, как пишет газета Corriere della Sera, в результате инсульта. Избранным на эту должность может быть любой мужчина-католик, но зачастую выбор падает на кардиналов. Через 15–20 дней после смерти понтифика соберется конклав, который изберет нового главу католической церкви.