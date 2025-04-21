Уолтон Гоггинс расплакался, когда его взяли в третий сезон «Белого лотоса»

Звезда третьего сезона «Белого лотоса» Уолтон Гоггинс рассказал Daily Mail, что расплакался, когда узнал, что Марк Уайт взял его в сериал.
Актер, сыгравший ключевую роль, объяснил это эмоциональным всплеском: «Это как золотой билет, но больше всего — это возможность отправиться в путешествие, которое родилось в воображении этого человека [Уайта]. Всё, что интересно ему, интересно и мне».
Во время съемок сатиры Гоггинс вместе с остальным актерским составом провел несколько месяцев на курорте The Four Seasons в тайском Ко-Самуи. Комментируя последнюю серию, актер сказал:
«Я так рад, что финальный эпизод уже вышел в свет. Наконец-то могу поговорить с людьми об этом. Впервые за долгое время я могу выдохнуть. По-настоящему выдохнуть. Рик Хэтчетт был нелегкой ношей».
Ранее Патрик Шварценеггер рассказал, что его очень расстроила финальная серия третьего сезона. «Во время съемок „Лестницы“ или „Американской истории спорта“ ты работаешь, сближаешься с актерами, но в конце концов возвращаешься домой или в отель. Здесь все было не так. Это было невероятно интенсивно.
Восемь месяцев мы находились только с актерами и съемочной группой, практически круглосуточно. Потом были еще месяцы пресс-тура — и ты успеваешь узнать этих людей очень глубоко и близко. А потом выходит последний эпизод — и все. Это немного грустно и выбивает из колеи», — отметил он.