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В ОАЭ будут использовать ИИ для написания поправок в законы

Сегодня в 13:00
Фото: Kent Tupas/Unsplash

Объединенные Арабские Эмираты объявили, что будут использовать искусственный интеллект для написания, рассмотрения и внесения поправок в свои законы. Об этом сообщает Financial Times.

Это первая в мире такая инициатива, которая, по мнению политиков, на 70% ускорит процесс законотворчества. «Эта новая законодательная система, работающая на основе искусственного интеллекта, изменит то, как мы создаем законы, сделав этот процесс более быстрым и точным», — заявил правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум.

На прошлой неделе правительство ОАЭ одобрило создание Управления по регулированию ИИ. В отличие от других стран ИИ в ОАЭ будет активно предлагать изменения в законодательство, анализируя судебные решения и деятельность госсектора.

Профессор Копенгагенской школы бизнеса Рони Медалья назвал этот шаг «очень смелым». Киган МакБрайд из Оксфордского института интернета отметил, что централизованное правительство ОАЭ позволяет ему продвигать радикальные цифровые реформы быстрее, чем многим демократическим странам.

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