В ОАЭ будут использовать ИИ для написания поправок в законы

Это первая в мире такая инициатива, которая, по мнению политиков, на 70% ускорит процесс законотворчества. «Эта новая законодательная система, работающая на основе искусственного интеллекта, изменит то, как мы создаем законы, сделав этот процесс более быстрым и точным», — заявил правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум.