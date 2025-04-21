В стенах университета в США нашли спрятанные любовные послания XIX века

В декабре 2024 года в кампусе Университета Южного Мэна в США нашли любовные послания, которые писали друг другу подростки в XIX веке. Записки были спрятаны между стенами и половыми досками, сообщает People.
Послания обнаружили в здании Академии, которое на тот момент находилось на реконструкции. Оно было построено в 1806 году и раньше служило подготовительной школой для поступления в колледж для студентов из обеспеченных семей.
В записках содержались тайные послания, которыми обменивались школьники, влюбленные друг в друга, с фразами вроде «моя дорогая». В них также встречались переживания по поводу безответной любви и комментарии учителей.
Предположительно, рукописи относятся ко времени, когда здание использовалось как школа — до того как оно было продано штату Мэн и стало собственностью университета в 1878 году.
Сейчас университет работает над тем, чтобы сохранить эту удивительную находку для студентов и местных жителей. Сотрудники думают оцифровать записки, чтобы их смог увидеть любой желающий.
«Знания и интерес людей меняются, интерпретации первоисточников тоже будут меняться — вот почему так важно сохранять эти источники, чтобы у нас была возможность переосмысливать их», — отметила Сьюзи Бок, координатор отдела специальных коллекций университета.