Янг Лин, Ари Астер и Пол Томас Андерсон: Charli XCX передала эстафету brat summer

Charli XCX объявила об окончании brat summer и передала эстафету другим музыкантам и режиссерам, которые могут запомниться летом 2025 года. 19 апреля певица выступила на фестивале Coachella.
Под конец выступления на экране за спиной Charli XCX появилась надпись «Может быть, пришло время для другого лета?». После этого певица перечислила артистов, режиссеров и операторов, которые могут задать настроение грядущему лету.
Charli XCX среди фронтменов лета 2025-го перечислила Лорд, Эддисон Рей, PinkPantheress, Haim, Pulp, Эйдана Замири, Янг Лина, Этель Кейн, Дэвида Кроненберга, Кали Учис, Perfume Genius, Шона Прайса Уильямса, Розалию, Ари Астера, Когонаду, Кэролайн Полачек, Пола Томаса Андерсона, Йоакима Триера, These New Puritans, Хейли Бентон Гейтс, Turnstile, A$AP Rocky, Даррена Аронофски, Blood Orange, Бон Ивер и Селин Сонг. Их имена появились на экране.
После релиза в прошлом году альбом «Brat» быстро превратился в культурный феномен: и концепция brat summer, и простая обложка пластинки цвета лайма стали мемом. «Афиша Daily» разбиралась, что это такое. Слово, означающее непослушного мальчика, вошло в итоги 2024 года.