Джейкоб Элорди хотел взять перерыв в актерстве, пока ему не предложили сыграть в «Грозовом перевале»

Джейкоб Элорди рассказал IndieWire, что хотел взять перерыв в актерской карьере, пока не получил приглашение от постановщицы «Грозового перевала» Эмералд Феннелл с предложением сняться в новой экранизации.
Феннелл во второй раз поработает с Элорди после «Солтберна». «Мне очень повезло. Я собирался сделать перерыв на некоторое время, а потом Эмералд просто написала мне, и от такого сообщения невозможно убежать», — рассказал актер.
Съемки фильма недавно завершились. Элорди (Хитклифф) снялся вместе с Марго Робби, которая сыграла Кэтрин Эрншо. Поклонники пока не в восторге от новой экранизации. Первый взгляд был воспринят негативно из‑за эротического подтекста.
«Грозовой перевал» английской писательницы Эмили Бронте был опубликован в 1850 году. В книге подробно описываются бурные отношения между Кэтрин и Хитклиффом после их встречи.
На сегодняшний день существует множество экранизаций «Грозового перевала», в том числе версия режиссера Уильяма Уайлера 1939 года, в которой снялись Лоренс Оливье и Мерл Оберон. Среди более поздних версий — мини-сериал 2009 года с Томом Харди и Шарлоттой Райли в главных ролях и полнометражный фильм 2011 года с Каей Скоделарио и Джеймсом Хоусоном.