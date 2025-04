Ким Кардашьян рассматривается на главную роль в ремейке «Телохранителя»

«Телохранителя» 1992 года снял Мик Джексон. Главные роли — певицу Рейчел Маррон и ее преданного телохранителя Фрэнка Фармера — сыграли исполнительница «When You Believe» Уитни Хьюстон и звезда «Танцующего с волками» Кевин Костнер. Сразу две песни из фильма — «I Will Always Love You» и «I Have Nothing» — номинировали на «Оскар».