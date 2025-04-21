Ким Кардашьян рассматривается на главную роль в ремейке «Телохранителя»

По его данным, продюсеры на протяжении нескольких месяцев тайно ведут переговоры с Кардашьян, а сценарий ремейка был «специально адаптирован» под шоувумен. Инсайдер заявил, что студия Warner Bros., которая переснимает оригинал, «очень заинтересована в Ким». «Ким — одна из самых узнаваемых женщин на планете. Она считает, что у нее есть все, чтобы стать крупной кинозвездой. Она идеально подойдет для „Телохранителя“, и она это знает», — сказал он.