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Ким Кардашьян рассматривается на главную роль в ремейке «Телохранителя»

Сегодня в 11:52
Фото: Alberto E.Rodriguez/Getty Images

Ким Кардашьян стала одной из претенденток на главную роль в ремейке «Телохранителя» 1992 года. Об этом сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на источник.

По его данным, продюсеры на протяжении нескольких месяцев тайно ведут переговоры с Кардашьян, а сценарий ремейка был «специально адаптирован» под шоувумен. Инсайдер заявил, что студия Warner Bros., которая переснимает оригинал, «очень заинтересована в Ким». «Ким — одна из самых узнаваемых женщин на планете. Она считает, что у нее есть все, чтобы стать крупной кинозвездой. Она идеально подойдет для „Телохранителя“, и она это знает», — сказал он.

Ранее появлялась информация, что на главную роль рассматривается певица Тейлор Свифт. «[Когда стало известно о проекте], все сразу же предположили, что Тейлор получит главную роль, которую в оригинальном фильме сыграла Уитни Хьюстон, потому что ремейк „Телохранителя“ снимает Сэм Ренч, который сделал фильм 2023 года о туре Тейлор „Eras Tour“», — поделился источник Daily Mail.

Собеседник из Warner Bros. утверждает, что Кардашьян изначально рассматривалась на главную роль, а Свифт якобы «даже не упоминалась» в качестве претендентки, но затем «поклонники Свифт начали говорить, что она идеально подойдет для этой роли». «Конечно, никто не будет сбрасывать со счетов Тейлор, если она заинтересована в этой роли», — отметил он.

Инсайдер уточнил, что ремейк «Телохранителя» будет «скорее просто драмой», чем мюзиклом.

«Телохранителя» 1992 года снял Мик Джексон. Главные роли — певицу Рейчел Маррон и ее преданного телохранителя Фрэнка Фармера — сыграли исполнительница «When You Believe» Уитни Хьюстон и звезда «Танцующего с волками» Кевин Костнер. Сразу две песни из фильма — «I Will Always Love You» и «I Have Nothing» — номинировали на «Оскар».

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