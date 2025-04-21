«Афиша» поучаствовала в весеннем субботнике на ВДНХ

Директор по внешним коммуникациям Rambler&Co и «Афиши» Виктория Джигкаева отметила: «Мы считаем крайне важным участвовать в социальных акциях, связанных с экологией и возрождением зелёных зон, поддерживать культурные и природные достопримечательности нашего города. Наша миссия — не только информировать аудиторию через крупнейшие издания, такие как „Лента.ру“, „Газета.Ru“, „Афиша Дейли“, портал „Рамблер“ и многие другие СМИ, но и показывать личный пример вовлеченности в общественную жизнь».