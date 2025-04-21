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«Афиша» поучаствовала в весеннем субботнике на ВДНХ

Сегодня в 11:37
Фото: пресс-материалы

На ВДНХ 19 апреля прошел первый в этом году субботник. С газонов убрали листву и сухие ветки, привели в порядок после зимы знаковые скульптуры, высадили деревья и кустарники, собрали домики для полезных насекомых. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе Выставки.

В субботнике принял участие заместитель гендиректора ВДНХ Александр Тарасов. Почетными гостями стали директор театра «Ленком Марка Захарова» Дмитрий Берестов, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, телеведущий Дмитрий Губерниев, сотрудники компании «Афиша» и медиахолдинга Rambler&Co.

Директор по внешним коммуникациям Rambler&Co и «Афиши» Виктория Джигкаева отметила: «Мы считаем крайне важным участвовать в социальных акциях, связанных с экологией и возрождением зелёных зон, поддерживать культурные и природные достопримечательности нашего города. Наша миссия — не только информировать аудиторию через крупнейшие издания, такие как „Лента.ру“, „Газета.Ru“, „Афиша Дейли“, портал „Рамблер“ и многие другие СМИ, но и показывать личный пример вовлеченности в общественную жизнь».

На Грушевой аллее участники субботника высадили молодые грушевые деревца, на Центральной аллее ― около 100 розовых кустов, вдоль Северной кольцевой дороги от Дома культуры до «Технограда» ― 17 груш сорта «мраморная». Для полезных насекомых, пчел и божьих коровок, на субботнике собрали 30 специальных домиков.

Важной частью стало наведение порядка на территории: после долгой зимы мыли фонари, ремонтировали скамейки и другие малые архитектурные формы. Очистили скульптуры «Тракторист и колхозница» на арке Главного входа и «Боец с быком» на крыше павильона № 51 «Мясная промышленность».

В этом году ВДНХ стала одной из крупнейших площадок проведения общегородских субботников. Для Выставки такие мероприятия — уже традиция, ежегодно весенние субботники на ВДНХ объединяют сотни добровольцев.

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