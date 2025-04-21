Кейтлин Девер потеряла маму из‑за рака перед съемками в «The Last of Us»: «Все было как в тумане»

Кейтлин Девер рассказала в интервью Entertainment Weekly, что потеряла маму незадолго до съемок ключевого момента в сериале «Одни из нас» («The Last of Us»).
Осторожно, спойлеры ко второй серии второго сезона сериала!
В новой серии, вышедшей 20 апреля, Эбби (Девер) жестоко убивает Джоэла (Педро Паскаль). Несмотря на то что поклонники видеоигры знали, что это произойдет, для многих этот момент оказался тяжелым.
«Это была эмоционально очень тяжелая сцена, да еще и с непростыми мизансценами. Столько движущихся элементов, столько всего нужно было учесть. Если быть максимально честной, скажу так: дни перед этой сценой были ужасными.
Я потеряла маму за две-три недели до съемок этой сцены в „Одних из нас“. Ее похороны были всего за три дня до моего первого съемочного дня. Я была в тумане, в каком‑то оцепенении», — рассказала актриса.
По словам шоураннера сериала Крейга Мазина, он предложил Девер взять перерыв настолько, насколько он нужен. «Как бы сильно я ни переживал за шоу — это всего лишь сериал. Я не собираюсь нарушать чей‑то процесс горевания из‑за проекта, особенно учитывая, что сам сериал частично о переживании утраты», — сказал он.
В итоге график съемок был изменен ради Девер, которая, как она вспоминает, питалась в основном пончиками и кофе: «Это было единственное, чего мне хотелось. Из‑за жизненных обстоятельств я не могла придерживаться своего обычного актерского режима».