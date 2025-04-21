Британец устроил в своем доме два возгорания ради встречи с пожарными

26-летний Джеймс Браун из британской деревни Стейкфорд устроил в своем доме два пожара, чтобы просто встретиться с пожарными. Об этом сообщает Daily Star.
Мужчина предстал перед судом, но избежал тюремного заключения. В ходе процесса Брауна описали как человека, который испытывает одержимость не самим огнем, а пожарной службой, частью которой он хотел бы стать.
За год британец звонил огнеборцам 80 раз, но, не удовлетворившись этим, решил встретиться с сотрудниками лично. В сентябре 2023 года он поджег электрический щиток у себя дома и вызвал пожарных. Они прибыли, потушили небольшое возгорание, отключили электричество и уехали.
Однако уже спустя полтора часа мужчина вновь позвонил в службу и сообщил о пожаре в том же месте. Команда вновь прибыла и увидела огонь, но, поскольку электричество было выключено, британца заподозрили в поджоге.
Во время суда стало известно, что приезд пожарных Браун снимал на видео. «Полиция пришла к выводу, что пожар был устроен преднамеренно. Подсудимый был арестован и выглядел вполне довольным этим фактом. Его, похоже, завораживало само присутствие пожарных и полиции», ― отметил прокурор.
Браун признался в двух эпизодах поджога, его приговорили к восьми месяцам лишения свободы условно и 150 часам неоплачиваемых работ.
Адвокат мужчины отметила, что с момента совершения преступлений он не делал ни одного звонка в пожарную службу и сейчас получает помощь. В суде также сообщили, что недавно у Брауна диагностировали аутизм.