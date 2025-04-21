Британец устроил в своем доме два возгорания ради встречи с пожарными

За год британец звонил огнеборцам 80 раз, но, не удовлетворившись этим, решил встретиться с сотрудниками лично. В сентябре 2023 года он поджег электрический щиток у себя дома и вызвал пожарных. Они прибыли, потушили небольшое возгорание, отключили электричество и уехали.