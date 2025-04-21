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Михаила Хачатуряна признали виновным в насилии над дочерьми

Сегодня в 09:21
Фото: Михаил Хачатурян/«Одноклассники»

Бутырский суд Москвы признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда. Уголовное дело в отношении Хачатуряна прекращено в связи с его смертью.

Во время оглашения в зале суда находились две дочери Хачатуряна, уточяет ТАСС.

Адвокат одной из сестер Алексей Паршин назвал признание Михаила Хачатуряна виновным еще одним доказательством, что девушки находились в состоянии необходимой обороны. Это, по мнению защитника, должно повлиять на решение о прекращении уголовного дела в отношении сестер.

Михаила Хачатуряна убили в июле 2018 года. По версии следствия, его зарезали в квартире его дочери — сестры Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян. Они дали признательные показания и рассказали, что отец годами издевался над ними, насиловал, избивал, запрещал ходить в школу и пользоваться соцсетями.

Сестрам Хачатурян вменялось убийство, совершенное по предварительному сговору. Защита сестер утверждала, что они действовали в рамках необходимой самообороны. В сентябре 2018 года девушек освободили из СИЗО под запрет определенных действий. Дела против сестер дошли до суда, но были возвращены в прокуратуру.

Уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна возбудили в 2021 году. В марте 2021-го сестер Хачатурян официально признали потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях, возбужденному против их отца.

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