Михаила Хачатуряна признали виновным в насилии над дочерьми

Михаила Хачатуряна убили в июле 2018 года. По версии следствия, его зарезали в квартире его дочери — сестры Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян. Они дали признательные показания и рассказали, что отец годами издевался над ними, насиловал, избивал, запрещал ходить в школу и пользоваться соцсетями.