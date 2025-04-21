Умер папа римский Франциск

Епископ Рима и глава Католической церкви стал папой в 2013 году после ухода в отставку своего предшественника Бенедикта XVI. Во время своего папства он поддерживал тех, кто спасается от войны и голода, а также тех, кто живет в бедности, что принесло ему прозвище Народный папа.