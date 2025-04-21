В возрасте 88 лет умер папа римский Франциск. Об этом объявил кардинал Ватикана Кевин Фаррелл.
«Сегодня в 7.35 утра епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви», — говорится в его заявлении.
14 февраля Франциска госпитализировали с инфекцией дыхательных путей и двусторонней пневмонией. В больнице он перенес два острых приступа. Несмотря на проблемы со здоровьем, в некоторые дни Франциск продолжал руководить Ватиканом из своей больничной палаты. Он причислял к лику святых и отправил письмо редактору газеты Corriere della Sera, в котором повторил свой призыв к миру и разоружению.
Его 38-дневное пребывание в больнице закончилось 23 марта, когда он впервые за пять недель появился на публике на балконе в клинике Джемелли, где улыбнулся и поприветствовал толпу, собравшуюся снаружи. Он вернулся в Ватикан, сделав неожиданную остановку в своей любимой базилике по дороге домой, после чего начал двухмесячный предписанный отдых и восстановление.
Епископ Рима и глава Католической церкви стал папой в 2013 году после ухода в отставку своего предшественника Бенедикта XVI. Во время своего папства он поддерживал тех, кто спасается от войны и голода, а также тех, кто живет в бедности, что принесло ему прозвище Народный папа.
В 2023-м папа впервые позволил женщинам голосовать на всемирной встрече епископов. Франциск также поддерживал ЛГБТК-сообщества*. В ноябре 2023-го Ватикан разрешил представителям секс-меньшинств принимать крещение, а в декабре позволил католическим священникам благословлять однополые пары. В 2025 году Ватикан разрешил геям становиться священниками — при условии соблюдения целибата.
«Если человек — гей, ищет Бога и имеет добрую волю, кто я такой, чтобы судить его?» — говорил Франциск. При этом он подчеркивал, что это решение не означает одобрения Католической церковью однополых браков.
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.