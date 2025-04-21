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Вышел дебютный трейлер фильма «Буратино»

Сегодня в 08:02
Фото: Art Pictures Studio

Вышел дебютный трейлер фильма «Буратино» по сказке Алексея Толстого. В российский прокат картина выйдет 1 января 2026 года.

В сюжете рассказывается о папе Карло, к которому попадает волшебный ключ, способный исполнить любое желание. Одинокий мужчина хочет только одного — сына. Его желание исполняется, но все идет не по плану: оживает полено, из которого появляется мальчик.

Деревянного мальчика воплотила на экране Виталия Корниенко при помощи технологии захвата движения, папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину ― Анастасия Талызина. Роль Артемона досталась Марку Эйдельштейну, Арлекина ― Рузилю Минекаеву, а Карабаса-Барабаса ― Федору Бондарчуку.

Видео: Art Pictures Studio

Режиссер нового «Буратино» — Игорь Волошин («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Повелитель ветра»), оператор — Максим Жуков, получивший премию «Ника» за операторскую работу в фильме «Мастер и Маргарита». Сценарий «Буратино» написали Андрей Золотарев, Аксинья Борисова и Алина Тяжлова.

В «Буратино» прозвучат мелодии Алексея Рыбникова. Он создал оригинальный саундтрек к советскому телефильму 1975 года.

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