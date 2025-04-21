В Центральной России началось цветение березы и ольхи

В Центральной России началось цветение березы, ольхи, орешника и клена ясенелистного, что может вызвать обострение у аллергиков.
По данным «Яндекс Погоды», высокая активность пыльцы березы наблюдается в Москве, Подмосковье, Воронеже, Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде, Саратове, Казани и других городах. К 30 апреля активность пойдет на спад.
Активность пыльцы ольхи находится на умеренном уровне в Москве, Туле, Калуге, Рязани и Саранске. Высокий уровень сохраняется в Твери, Муроме, Нижнем Новгороде, Казани, Чебоксарах и других городах. К 30 апреля цветение ольхи прекратится.
Пыльца вызывает воспаление слизистых оболочек дыхательных путей, глаз и кожи. Для профилактики поллиноза используют антигистаминные препараты.
Также рекомендуется носить медицинскую маску и очки для защиты от пыльцы, поддерживать оптимальную влажность в квартире.