Дочь реального рестлера Железный Коготь раскритиковала фильм A24 «Стальная хватка»

Дочь реального рестлера Керри фон Эриха по прозвищу Железный Коготь Лейси фон Эрих раскритиковала фильм A24 «Стальная хватка».
Она отметила, что кинокомпания упустила некоторые важные детали в изображении ее отца. «Мы с сестрой не были показаны в фильме как дети моего отца, у него не было жены или чего‑то еще.
А ведь это была очень важная часть жизни моего отца. То, как его изобразили в фильме, настолько неточно, что это было просто душераздирающе», — сказала Лейси.
«Стальная хватка» рассказывает о жизни Керри фон Эриха и инциденте с мотоциклом, повлекшем ампутацию ноги. Это привело его к пристрастию к обезболивающим и в конечном итоге к самоубийству. Однако в фильме нет его жены Кэтрин Мюррей и двух дочерей.
В фильме снялись Зак Эфрон, Харрис Дикинсон, Холт МакКаллани, Джереми Аллен Уайт, Мора Тирни и Лили Джеймс. Режиссером и сценаристом выступил Шон Деркин («Гнездо»), а консультантом по рестлингу — Чаво Герреро-младший.