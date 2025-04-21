В Москве ожидаются заморозки и аномальные ливни

После июньского тепла погода в Москве испортится. К концу недели в столице и Подмосковье ожидаются заморозки и аномальные ливни с мокрым снегом. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В воскресенье, 20 апреля, в городе установлен третий подряд рекорд тепла. На метеостанции ВДНХ температура повышалась до +25,8 градуса. 21 апреля есть вероятность еще одного рекорда.
Однако со вторника погода начнет меняться под влиянием атлантического циклона. В этот день ожидаются кратковременные ливни и гроза. В среду вновь будет 25-градусная жара, но в четверг она начнет спадать. В пятницу синоптики прогнозируют лишь от +11 до +16 градусов днем.
«В субботу в тыл циклона северные ветры продолжат поставлять студеные массы воздуха, в течение суток температура не превысит 5–10 градусов тепла, вечером похолодает до 0–5 градусов — к аномальным ливневым дождям интенсивностью до 32 миллиметров (86% от месячной нормы) к исходу суток могут примешиваться заряды мокрого снега», — отметил Тишковец.
В воскресенье тоже ожидается холодная погода, соответствующая мартовским показателям. Не исключены заморозки до –1 градуса в Подмосковье.