В Москве ожидаются заморозки и аномальные ливни

Однако со вторника погода начнет меняться под влиянием атлантического циклона. В этот день ожидаются кратковременные ливни и гроза. В среду вновь будет 25-градусная жара, но в четверг она начнет спадать. В пятницу синоптики прогнозируют лишь от +11 до +16 градусов днем.