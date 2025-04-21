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Бретт Голдстайн сравнил новый сезон «Теда Лассо» с кошкой, которую воскресили из мертвых

Сегодня в 05:52
Фото: Warner Bros. Television

Звезда «Теда Лассо» Бретт Голдстайн, который сыграл Роя Кента, сравнил новый, четвертый сезон сериала с мертвой кошкой, которую воскресили из мертвых.

«У меня есть друг, с которым я учился в университете, и я часто думаю об этом. У него умерла кошка. Он любил свою кошку, а ее переехали, и они похоронили животное, закопав его. Он был ребенком.

Они похоронили кошку в саду, а он лежал в постели такой грустный, такой расстроенный и плакал, и он молился, молился и загадывал желание: „Я хочу, чтобы кошка вернулась“. А потом кошка вернулась, и оказалось, что кошка, которую они похоронили, была не их кошкой. И я все время думаю об этом», — сказал актер и один из сценаристов сериала.

Голдстайн отметил, что чувствует себя как тот ребенок, узнав о возвращении «Теда Лассо»: «Мы похоронили его… Мы все плакали, у нас были похороны. Ты хочешь сказать, что мы можем вернуть все обратно? Это слишком большая власть».

Ранее Джейсон Судейкис подтвердил возвращение «Теда Лассо». Новую историю посвятят женской команде. Сценарий уже находится в работе. Сам Судейкис вернется к роли футбольного тренера. Каст также пополнили Голдстайн, Ханна Уоддингэм, Джуно Темпл и Джереми Свифт.

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