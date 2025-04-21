Бретт Голдстайн сравнил новый сезон «Теда Лассо» с кошкой, которую воскресили из мертвых

Они похоронили кошку в саду, а он лежал в постели такой грустный, такой расстроенный и плакал, и он молился, молился и загадывал желание: „Я хочу, чтобы кошка вернулась“. А потом кошка вернулась, и оказалось, что кошка, которую они похоронили, была не их кошкой. И я все время думаю об этом», — сказал актер и один из сценаристов сериала.