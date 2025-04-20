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Ученые заявили об открытии «нового цвета, которого не существует в природе»

Сегодня в 17:18
Фото: Austin Roorda / BBC

Группа исследователей из США утверждает, что обнаружила цвет, ранее не видимый человеческому глазу. Об открытии они рассказали в статье для научного журнала Science Advances, на которую обратила внимание «Би-би-си».

Цвет появился в результате эксперимента в ходе которого участникам стимулировали зрачок лазерными импульсами. Свет лазера активировал М-колбочки — клетки сетчатки, отвечающие за восприятие зеленого света. В нормальной жизни эти клетки работают совместно с S- и L-колбочками, благодаря которым человек также видит синий и красный цвета.

Подобная стимуляция позволила подопытным увидеть «цветовой сигнал, невозможный при обычном зрении». Новый оттенок назвали «оло». Участники охарактеризовали «оло» как «насыщенный сине-зеленый оттенок, интенсивнее любого природного цвета».

Профессор Калифорнийского университета Рен Эг сравнил ощущения с гипотетическим открытием нового цвета: «Представьте, что вы всю жизнь видели только пастельно-розовый, а потом кто‑то показывает вам невероятно яркий оттенок и называет его красным».

По словам участников эксперимента, этот оттенок зеленого больше всего похож на «оло», однако тот значительно более насыщенный.

Профессор Энг признал, что воспроизвести «оло» без специального оборудования невозможно, но команда изучает потенциал метода для помощи людям с дальтонизмом: «Если мы поймем, как мозг обрабатывает такие сигналы, это откроет новые пути терапии».

Впрочем, у исследователей есть и критики. По мнению специалиста по визуальному восприятию из Лондонского университета City St George’s, профессора Джона Барбура, говорить об открытии нового цвета пока преждевременно.

Он считает, что при изолированной стимуляции колбочек мозг может интерпретировать сигнал как известный цвет, но его глубина и яркость будут варьироваться в зависимости от чувствительности к зеленому, синему или красному цвету.

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