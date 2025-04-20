Ученые заявили об открытии «нового цвета, которого не существует в природе»

Цвет появился в результате эксперимента в ходе которого участникам стимулировали зрачок лазерными импульсами. Свет лазера активировал М-колбочки — клетки сетчатки, отвечающие за восприятие зеленого света. В нормальной жизни эти клетки работают совместно с S- и L-колбочками, благодаря которым человек также видит синий и красный цвета.