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Павел Дуров поздравил подписчиков с Пасхой фотографией с козлятами. В ней усмотрели отсылку к Иисусу

Сегодня в 16:47
Фото: Du Rove's Channel / Telegram

Павел Дуров поздравил подписчиков с Пасхой. В своем телеграм-канале он запостил фото с обнаженным торсом и козлятами.

«С праздником Пасхи — Днем Свободы и Возрождения!» — написал он.

На фото основатель Telegram сидит с голым торсом и обернутый белой тканью, помещение напоминает хлев, а рядом с предпринимателем щипают траву два козленка.

Позже Дуров дополнил снимок еще двумя изображениями из того же фотосета, они появились в его инстаграме*.

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В сети обратили внимание на образ миллиардера, вызывающий ассоциации с Иисусом Христом. Фото вызвали у многих недоумение и стали поводом для шуток. Кто‑то вспомнил сериал «Разделение», кто‑то — обратил внимание на многочисленность обнаженных фото Дурова.

Согласно Евангелию от Иакова и Книге детства Марии и Христа Спасителя, в хлеву произошло рождение Христа. Его также часто изображают в одежде из простой ткани светлых тонов, а в Евангелии от Иоанна называют Агнцем Божьим. Баранов, как и козлов на Пасху приносили в жертву Богу для искупления грехов.

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* Instagram/Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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