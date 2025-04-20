Павел Дуров поздравил подписчиков с Пасхой фотографией с козлятами. В ней усмотрели отсылку к Иисусу

Павел Дуров поздравил подписчиков с Пасхой. В своем телеграм-канале он запостил фото с обнаженным торсом и козлятами.
«С праздником Пасхи — Днем Свободы и Возрождения!» — написал он.
На фото основатель Telegram сидит с голым торсом и обернутый белой тканью, помещение напоминает хлев, а рядом с предпринимателем щипают траву два козленка.
Позже Дуров дополнил снимок еще двумя изображениями из того же фотосета, они появились в его инстаграме*.
В сети обратили внимание на образ миллиардера, вызывающий ассоциации с Иисусом Христом. Фото вызвали у многих недоумение и стали поводом для шуток. Кто‑то вспомнил сериал «Разделение», кто‑то — обратил внимание на многочисленность обнаженных фото Дурова.
Согласно Евангелию от Иакова и Книге детства Марии и Христа Спасителя, в хлеву произошло рождение Христа. Его также часто изображают в одежде из простой ткани светлых тонов, а в Евангелии от Иоанна называют Агнцем Божьим. Баранов, как и козлов на Пасху приносили в жертву Богу для искупления грехов.
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