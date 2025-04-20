Павел Дуров поздравил подписчиков с Пасхой фотографией с козлятами. В ней усмотрели отсылку к Иисусу

Согласно Евангелию от Иакова и Книге детства Марии и Христа Спасителя, в хлеву произошло рождение Христа. Его также часто изображают в одежде из простой ткани светлых тонов, а в Евангелии от Иоанна называют Агнцем Божьим. Баранов, как и козлов на Пасху приносили в жертву Богу для искупления грехов.