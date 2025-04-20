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Disney добилась блокировки телеграм-каналов за утечку трейлера «Мандалорец и Грогу»

Сегодня в 14:04
Фото: из соцсетей Педро Паскаля

Администрация Telegram заблокировала несколько телеграм-каналов, опубликовавших слитый в сеть трейлер фильма «Мандалорец и Грогу». Внимание на это обратил пиар-менеджер Ярослав Мешалкин.

Disney показала ролик посетителям конференции Star Wars Celebration 18 апреля вместе с анонсами нового фильма с Райаном Гослингом во вселенной «Звездных войн» и мультсериала про Дарта Мола. Запись одного из поклонников в зале была опубликована на сабреддите r/StarWars, откуда разошлась по сети.

20 апреля о блокировке своего телеграм-канала «Ну не ной!» сообщил главный редактор VK Play Media Семён Кудряшов. На момент бана на него были подписаны около 1,5 тыс. человек.

Об аналогичном происшествии рассказал автор телеграм-канала «Нубз» (более 2400 подписчиков). Блокировке также подверглись «Игровзор» (около 600 подписчиков) и GalizoooN (около 250 подписчиков).

По словам автора «Игровзора», удаление канала «произошло коварно и внезапно — в 1:22 ночи, когда я уже спал и не мог отреагировать быстро на копирайт-страйк, который и похоронил мне канал!».

«Шансы на восстановление предыдущего канала — околонулевые, почти за 15 часов со мной никто так и не связался, а запросы я отправил везде и всюду», — отметил он.

О нулевой реакции Telegram и Disney также написал автор «Нубза». «Мы ни разу не нарушали авторских прав за всё это время и по логике нам должны были дать возможность убрать пост, прежде чем банить», — возмутился он.

В ноябре 2022 года по жалобе Disney был заблокирован канал «Гамачок Гордости» игрового портала GameMAG с 5,6 тыс. подписчиков. Редакция до сих пор не восстановила доступ к нему и запустила новый канал, набрав 3,2 тыс. аудитории.

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