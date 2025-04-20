Disney добилась блокировки телеграм-каналов за утечку трейлера «Мандалорец и Грогу»

Disney показала ролик посетителям конференции Star Wars Celebration 18 апреля вместе с анонсами нового фильма с Райаном Гослингом во вселенной «Звездных войн» и мультсериала про Дарта Мола. Запись одного из поклонников в зале была опубликована на сабреддите r/StarWars, откуда разошлась по сети.