Стивен Содерберг считает неудачу «Черного чемодана» плохим знаком для среднебюджетного кино

«Я построил карьеру на фильмах вроде „Черного чемодана“. Если лента среднего бюджета со звездами не может привлечь в кинотеатры людей старше 25 лет, если это действительно мертвая зона, тогда для кино это плохо. Что будет с теми, кто захочет снимать такие фильмы после меня?» — задумался Содерберг.