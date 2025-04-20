Стивен Содерберг считает неудачу «Черного чемодана» плохим знаком для среднебюджетного кино

Стивен Содерберг разочарован сборами его нового фильма «Черный чемодан — двойная игра». По его мнению, это плохой знак для кино без крупных бюджетов. Об этом он рассказал в интервью The Independent.
«Я построил карьеру на фильмах вроде „Черного чемодана“. Если лента среднего бюджета со звездами не может привлечь в кинотеатры людей старше 25 лет, если это действительно мертвая зона, тогда для кино это плохо. Что будет с теми, кто захочет снимать такие фильмы после меня?» — задумался Содерберг.
Вышедший в мировой прокат в марте шпионский триллер «Черный чемодан» с Кейт Бланшетт и Майклом Фассбендером, по прогнозам, лишь окупит бюджет съемок. Картина обошлась продюсерам в 50–60 млн долларов, но в кинотеатрах ее зрители оставили лишь 36,6 млн по всему миру. По словам Содерберга, дистрибьютор Focus Features заверил его, что проект «выйдет в ноль и будет прибыльным».
«Я точно знаю, что на утреннем совещании в одной из студий после премьеры „Черного чемодана“ обсуждали тему: „Если даже такой фильм не может собрать, что это значит для кинопроизводства?“ Такие результаты всех разочаровывают», — поделился режиссер.
Содерберг настаивает, что индустрия должна найти способ вернуть аудиторию «взрослому» кино: «Нам нужно понять, как культивировать зрителей для фильмов среднего уровня — не фантастических блокбастеров или низкобюджетных ужасов. Это кино для взрослых, и оно не может просто исчезнуть».