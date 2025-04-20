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Полиция Шри-Ланки расследует утечку фото зуба Будды

Сегодня в 13:46
Фото: McKay Savage/Flickr

Полиция Шри-Ланки начала расследования из‑за утечки в соцсети снимка, на котором якобы изображен зуб Будды. Теперь на входе в храм Зуба Будды, где хранится реликвия и строго запрещено фотографировать, обыскивают всех верующих, сообщает The Guardian.

Управление уголовных расследований выясняет, как и кем могла быть сделана фотография реликвии, а также подлинность изображения. В апреле зуб Будды выставили на всеобщее обозрение впервые с марта 2009 года.

Теперь в храм Зуба Будды запрещено проносить сумки или пакеты и пользоваться телефонами. «Если кто‑то сделал фото внутри храма, это серьезное нарушение безопасности. Внутри храма находится большое количество сотрудников в штатском», — рассказал на условиях анонимности один из правоохранителей.

По данным полиции, в первый день демонстрации зуба Будды, которая продлилась два с половиной часа, к реликвии преклонились около 12,5 тыс. человек. В следующие дни реликвия была доступна для просмотра прихожанам в течение пяти с половиной часов в сутки. 27 апреля выставка завершится.

Большинство буддистов Шри-Ланки верят, что левый клык Будды хранится в храме в Канди. Это не только объект религиозного поклонения, но и символ государственного суверенитета, пишет The Guardian. В храм Зуба Будды идут огромные толпы, которые привели к дорожному хаосу в городе. Десятки тысяч верующих разбили лагерь на ночь неподалеку от храма.

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