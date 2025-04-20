Полиция Шри-Ланки расследует утечку фото зуба Будды

Полиция Шри-Ланки начала расследования из‑за утечки в соцсети снимка, на котором якобы изображен зуб Будды. Теперь на входе в храм Зуба Будды, где хранится реликвия и строго запрещено фотографировать, обыскивают всех верующих, сообщает The Guardian.