Хью Джекман недоволен тем, что Райан Рейнолдс не взял его в сцену с танцем в «Дэдпуле и Росомахе»

У Хью Джекмана есть одна претензия к коллеге Райану Рейнолдсу и «Дэдпулу и Росомахе». О ней он рассказал зрителям музыкального шоу From New York, With Love в нью-йоркском Radio City Music Hall. Запись его слов опубликовала The Daily Mail.
По словам звезды не только супергеройских боевиков, но и мюзиклов вроде «Отверженных» и «Величайшего шоумена», он недоволен тем, что его не включили в сцену с музыкой NSYNC. Хореографическая сцена происходит в самом начале фильма, в ней под песню «Bye Bye Bye» Дэдпул задорно расправляется с атакующей его группой агентов Управления временными изменениями. В частности, болтливый наемник бьет их костями из тела Росомахи.
«Не говорите Райану… Мне не нужно быть в каждой сцене фильма. Но Райан — сценарист. И когда я читаю сценарий, вижу, что единственная сцена, где меня нет, — это вступительный номер под песню NSYNC в исполнении Райана. Серьезно? Единственная сцена, где я не участвую, это танцевальная? Райан, конечно, талантлив, но танцы — совсем не его», — поделился Джекман и рассмешил аудиторию.
Рассказ стал прелюдией для танцевального номера под ту самую песню. Таким образом Джекман хотел «исправить недоразумение».
«Это танец, который у меня отняли», — пояснил он.
Впрочем, недоразумение не помешало многолетней дружбе между актерами. Сразу после релиза «Дэдпула и Росомахи» Рейнолдс и Джекман занялись работой над комедией «Бойз-бенд» режиссера Шона Леви.