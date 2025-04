Хью Джекман недоволен тем, что Райан Рейнолдс не взял его в сцену с танцем в «Дэдпуле и Росомахе»

У Хью Джекмана есть одна претензия к коллеге Райану Рейнолдсу и «Дэдпулу и Росомахе». О ней он рассказал зрителям музыкального шоу From New York, With Love в нью-йоркском Radio City Music Hall. Запись его слов опубликовала The Daily Mail.