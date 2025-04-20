Хью Джекман недоволен тем, что Райан Рейнолдс не взял его в сцену с танцем в «Дэдпуле и Росомахе»

«Не говорите Райану… Мне не нужно быть в каждой сцене фильма. Но Райан — сценарист. И когда я читаю сценарий, вижу, что единственная сцена, где меня нет, — это вступительный номер под песню NSYNC в исполнении Райана. Серьезно? Единственная сцена, где я не участвую, это танцевальная? Райан, конечно, талантлив, но танцы — совсем не его», — поделился Джекман и рассмешил аудиторию.