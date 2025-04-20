Киану Ривз сыграет плохого парня в псевдодокументалке о двух борьбе рок-групп Weezer и Dogstar

Киану Ривз появится в роли злодея в псевдодокументальном фильме о соперничестве двух рок-групп — Weezer и Dogstar, в которой выступает сам актер. Об этом рассказал инсайдер Джефф Снайдер.
По его словам, звезде «Джона Уика» досталась значимая роль в грядущем проекте. По итогу должен получиться фильм, напоминающий фильмы «Скотт Пилигрим против всех» Эдгара Райта и «Странный: История Эла Янковича» Эрика Аппеля. В главных ролях также снимутся Джульетт Льюис, Эрик Андре, Джонни Ноксвилл и Бен Шварц, а также сами участники коллективов.
Режиссерами фильма станут Генри Джуст и Ариэль Шульман, известные по фильмам «Паранормальное явление».
Рок-группа Weezer появилась в начале 1990-х и дала первое выступление в 1992 году, сыграв на разогреве для Dogstar в Лос-Анджелесе. Скорее всего, фильм будет основан на реальной истории взаимоотношений двух альтернативных рок-групп 90-х годов, считает Снайдер. Во время выступления на фестивале Coachella фронтмен Weezer Риверс Куомо рассказал, что они работают над фильмом, но делиться деталями сюжета не стал.
Dogstar писала музыку в 90-х, выпустив несколько альбомов в стиле гранж. Затем музыканты взяли перерыв и вернулись в 2023 году с альбомом «Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees».