Киану Ривз сыграет плохого парня в псевдодокументалке о двух борьбе рок-групп Weezer и Dogstar

Рок-группа Weezer появилась в начале 1990-х и дала первое выступление в 1992 году, сыграв на разогреве для Dogstar в Лос-Анджелесе. Скорее всего, фильм будет основан на реальной истории взаимоотношений двух альтернативных рок-групп 90-х годов, считает Снайдер. Во время выступления на фестивале Coachella фронтмен Weezer Риверс Куомо рассказал, что они работают над фильмом, но делиться деталями сюжета не стал.