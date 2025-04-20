Шина слетела с колеса гоночного автомобиля во время заезда. Пилот поймал ее обратно на колесо

В Петербурге водитель гоночного автомобиля потерял шину во время чемпионата по дрифту и поймал ее обратно на колесо. Видео опубликовали организаторы заезда из школы дрифта Let’s Drift.
Инцидент случился на первом этапе летнего чемпионата Санкт-Петербурга по дрифту Let’s Drift 2025. Соревнования проходили на трассе городского автодрома. Во время первенства в личном зачете шина соскочила с диска машины пилота Артема Перепелицы во время поворота и вернулась на место уже на следующем изгибе дороги.
Несмотря на случившееся, Перепелица смог завершить гонку и в итоге занял третье место.
По словам организаторов, подобного они ранее не наблюдали. «Было раньше, что колеса целиком откручивались. А здесь покрышка соскочила с диска и вернулась на место. Такого не было раньше», — удивляются они.
Дрифт-энтузиасты отметили, что удивительное происшествие стало возможным, потому что автомобиль Перепелицы не снизил скорость.
«Пилот не снизил скорость. Машина сравнялась со скоростью покрышки. Она подскочила на какой‑то кочке и вернулась на место. Случай один на миллион», — подчеркнули они.