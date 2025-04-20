Шина слетела с колеса гоночного автомобиля во время заезда. Пилот поймал ее обратно на колесо

Инцидент случился на первом этапе летнего чемпионата Санкт-Петербурга по дрифту Let’s Drift 2025. Соревнования проходили на трассе городского автодрома. Во время первенства в личном зачете шина соскочила с диска машины пилота Артема Перепелицы во время поворота и вернулась на место уже на следующем изгибе дороги.