Теннисистов, которые должны сдавать тест на допинг, обязали ходить в душ под присмотром

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило напоминание об антидопинговых правилах, заявив, что игроки, выбранные для сдачи проб, должны оставаться на виду у сопровождающих, если они решат принять перед этим душ. Болельщики раскритиковали это правило, передает Reuters.
Записка, отправленная игрокам, просочилась в соцсети. В ответ на претензии в ITIA заявили, что приложили немало усилий, чтобы душ после матчей считался допустимой задержкой в прохождении допинг-контроля, но это по по-прежнему не входит в права спортсменов. Игрокам, решившим сначала помыться, рекомендовали строго соблюдать требование постоянно находиться на виду у наблюдателя, и предупредили, что нарушение требования ITIA воспримет крайне серьезно.
В соцсетях отреагировали неоднозначно, пишет Reuters. Один из пользователей написал, что принимать душ перед кем‑то «жутко», учитывая, что некоторые игроки — подростки, а бывший игрок сборной Великобритании Марк Петчи назвал это требование неприемлемым.
«Мы признаем, что некоторые части процесса антидопингового тестирования вызывают дискомфорт. Однако, как и во всех видах спорта, соответствующих требованиям Всемирного антидопингового агентства, не только в теннисе, игроки, уведомленные о необходимости пройти тестирование после матча, постоянно находятся под наблюдением антидопингового инспектора до завершения теста», — подчеркнули в ITIA.
Бывшая первая ракетка Австралии по парному разряду Ренне Стаббс посчитала, что в этом правиле нет ничего нового. Бывший глава Австралийского спортивного антидопингового агентства Ричард Ингс также заявил, что в этом нет ничего противозаконного. Он пояснил, что наблюдатели следят за мочеиспусканием — «чтобы исключить подмену».
В ноябре польская теннисистка Ига Свентек, вторая ракетка мира и победительница пяти турниров Большого шлема, сдала допинг-тест с положительным результатом. В организме спортсменки обнаружили триметазидин, что стало «огромным ударом» для нее.