Теннисистов, которые должны сдавать тест на допинг, обязали ходить в душ под присмотром

Записка, отправленная игрокам, просочилась в соцсети. В ответ на претензии в ITIA заявили, что приложили немало усилий, чтобы душ после матчей считался допустимой задержкой в ​​прохождении допинг-контроля, но это по по-прежнему не входит в права спортсменов. Игрокам, решившим сначала помыться, рекомендовали строго соблюдать требование постоянно находиться на виду у наблюдателя, и предупредили, что нарушение требования ITIA воспримет крайне серьезно.