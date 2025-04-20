В Китае запустили связь 10G

«Раньше загрузка фильма в формате 4K занимала несколько минут, а теперь на это уходит всего несколько секунд. Еще больше меня удивило то, что при одновременном использовании нескольких смарт-устройств домашняя сеть по-прежнему работала бесперебойно, а 8K-видео, экраны с разрешением 4K, облачные видеоигры и системы „умного дома“ показывались стабильно», — рассказал Цао, в чем жилище провели 10G.