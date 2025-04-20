В Китае запустили связь 10G

Район Сюньань в Китае запустил первую широкополосную сеть 10G (10 Gigabit). Развертыванием сети занимались корпорация Huawei и оператор связи China Unicom, сообщает Mydrivers.
Сюньань находится в пригороде Пекина и считается одним из важнейших технологических хабов Китая. Развертывание 10G проходило на базе технологии 50G PON, благодаря которой на одного пользователя приходится 10 Гбит/с, а задержка при передаче данных уменьшается до 3 миллисекунд.
Согласно данным тестирования, фактическая скорость загрузки достигла 9340,22 Мбит/с, а скорость отправки — 1008 Мбит/с. Так, загрузка 2-часового фильма в формате 8K и размером около 90 ГБ занимает 72 секунды, в то время как на гигабитном широкополосном доступе на это уйдет около 12 минут.
«Раньше загрузка фильма в формате 4K занимала несколько минут, а теперь на это уходит всего несколько секунд. Еще больше меня удивило то, что при одновременном использовании нескольких смарт-устройств домашняя сеть по-прежнему работала бесперебойно, а 8K-видео, экраны с разрешением 4K, облачные видеоигры и системы „умного дома“ показывались стабильно», — рассказал Цао, в чем жилище провели 10G.
Huawei и China Unicom заявили, что 10G произведет «революцию в образе жизни». Там отметили, это повлияет и на развитие будущих приложений и услуг, которые требуют высокую пропускную способность, в том числе облачные хранилища и виртуальная реальность.