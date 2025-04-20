В России может появиться самозапрет на азартные игры

Чернышов предложил сделать так, чтобы граждане могли вносить себя в «Стопазарт» на срок от трех месяцев до неограниченного количества времени. Автоматически включать в реестр предлагалось должников по кредитам, штрафам и другим обязательным платежам с просрочкой более трех месяцев до погашения задолженности.