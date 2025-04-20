В России может появиться самозапрет на азартные игры

Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) поддержала идею создания реестра самозапрета на участие в азартных играх. Его предлагают назвать «Стопазарт», сообщает РИА «Новости».
С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в феврале. По его мнению, «Стопазарт» поможет снизить уровень зависимости от азартных игр и защитить семьи от необдуманных трат.
Чернышов предложил сделать так, чтобы граждане могли вносить себя в «Стопазарт» на срок от трех месяцев до неограниченного количества времени. Автоматически включать в реестр предлагалось должников по кредитам, штрафам и другим обязательным платежам с просрочкой более трех месяцев до погашения задолженности.
1 марта на «Госуслугах» появился самозапрет на потребительские кредиты и займы. Можно запретить выдачу кредитов полностью или частично (например, только дистанционно). Функция призвана защитить граждан от мошенников, которые берут кредиты на чужие имена. К середине апреля самозапрет установили 10 млн россиян. При этом некоторые попытались использовать новую функцию для незаконного обогащения.
В марте Минэкономразвития РФ поддержал эксперимент по самозапрету на покупки на маркетплейсах. В министерстве рассказали, что совместно с крупными онлайн-площадками планируется тестировать добровольные ограничения на покупки или установку лимитов.