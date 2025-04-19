Сэм Альтман: ChatGPT потратил миллионы долларов, чтобы ответить на каждое «спасибо»

В 2024 году газета The Washington Post выяснила, что отпарвка одного электронного письма из 100 слов расходует 0,14 киловатт-час электроэнергии, что достаточно для питания 14 светодиодных ламп в течение часа. Если раз в неделю в течение года отправлять одно электронное письмо, созданное при помощи ИИ, потраченной энергии хватило бы девяти домохозяйствам в Вашингтоне на один час.