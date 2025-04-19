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Сэм Альтман: ChatGPT потратил миллионы долларов, чтобы ответить на каждое «спасибо»

Сегодня в 17:40

Вежливые слова «пожалуйста» и «спасибо», которые пользователи отправляют ChatGPT, обходятся создателям чат-бота очень дорого. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман рассказал, что вычислительные мощности, необходимые для ответного сообщения на вежливость, привели к трате «десятков миллионов долларов» с момента запуска.

Альтман ответил одному из пользователей X, который поинтересовался, как много «денег OpenAI потеряла на оплате электроэнергии из‑за того, что люди говорили «пожалуйста» и «спасибо» в адрес ChatGPT. При этом бизнесмен подчеркнул, что точных данных он не знает.

Опрос, проведенный в конце 2024 года, показал, что 67% респондентов из США любезны с чат-ботами на базе ИИ. 55% американцев проявляют вежливость, «потому что считают это правильным», а 12% надеются на пощаду в случае восстания ИИ.

В 2024 году газета The Washington Post выяснила, что отпарвка одного электронного письма из 100 слов расходует 0,14 киловатт-час электроэнергии, что достаточно для питания 14 светодиодных ламп в течение часа. Если раз в неделю в течение года отправлять одно электронное письмо, созданное при помощи ИИ, потраченной энергии хватило бы девяти домохозяйствам в Вашингтоне на один час.

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