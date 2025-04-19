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Белла Рамзи призналась, что устала от вопросов о роли повзрослевшей Элли в «Одних из нас»

Сегодня в 16:53
Фото: HBO

Исполнительница главной роли в сериале «Одни из нас» Белла Рамзи рассказала, что устала от многочисленных вопросов о том, как она готовилась к образу повзрослевшей Элли. Актриса призналась, что ей нечего сказать на этот счет, передает The Independent.

«Это самый частый вопрос, который [журналисты] мне задают: „Итак, Белла, Элли было 14 лет в первом сезоне, сейчас ей 19 во втором сезоне, разница в возрасте — пять лет, как вы готовились играть взрослую Элли во втором сезоне?“», — привела Рамзи пример.

Актриса шутливо пояснила, что она сама и ее героиня выросли, поэтому «тут нечего рассказывать». «Без обид всем, кто задаёт этот вопрос, но он мне уже слегка надоел», — призналась Рамзи.

Звезда «Одних из нас» напомнила, что прошла двухмесячный курс тренировок разных боевых искусств ради съемок в экшн-сценах, поэтому теперь она «готова уложить любого, если понадобится».

Второй сезон «Одних из нас» вышел на HBO 13 апреля. Средний рейтинг первой серии на IMDb составил 7,5 балла из 10. Релиз следующего эпизода состоится 21 апреля.

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