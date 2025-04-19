Тренд на дубайский шоколад привел к мировому дефициту фисташек

После того, как дубайский шоколад завирусился в соцсетях, цены на ядра фисташек выросли в цене с 7,65 до 10,30 долларов за 450 грамм. На рынке возник дефицит ореха, который в основном выращивается в США и Иране, сообщает Financial Times.
Ядра фисташек уже становились дефицитными из‑за прошлогоднего неурожая в США. Хотя этот урожай оказался меньше обычного, его качество было выше, поэтому в основном фисташки продавались в виде цельных орехов, в скорлупе. Из‑за этого возникла еще большая нехватка ядер, используемых в шоколадных батончиках.
С октября 2024-го по март 2025 года иранские поставщики экспортировали в ОАЭ на 40% больше орехов, чем за 12 месяцев до этого. Ведущие производители шоколада Läderach и Lindt, которые вслед за эмиратским шоколатье Fix начали выпуск своего дубайского шоколада, теперь испытывают трудности с удовлетворением международного спроса.
Генеральный директор Prestat Group Чарльз Жандро, управляющий несколькими люксовыми британскими брендами шоколада, рассказал, что спрос на плитки удивил отрасль. «Такое ощущение, что он появился из ниоткуда. В один момент вы вдруг видите его в каждом магазине», — сказал он.
Дубайский шоколад — это сладость c начинкой из смеси кадаифа и фисташек, которую производят в ОАЭ. Продукт появился в 2021 году и быстро стал популярен среди путешественников. Первое видео о дубайском шоколаде в тиктоке появился в 2023-м, его посмотрели более 120 млн раз.
В феврале в аэропорту Минвод у женщины конфисковали более 12 килограмм дубайского шоколада, а в марте уже Германская таможня изъяла у мужчины тысячи плиток. Дубайский шоколад начали добавлять в блины на Масленицу, в куличи на Пасху и в парфюм.