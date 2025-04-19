Тренд на дубайский шоколад привел к мировому дефициту фисташек

С октября 2024-го по март 2025 года иранские поставщики экспортировали в ОАЭ на 40% больше орехов, чем за 12 месяцев до этого. Ведущие производители шоколада Läderach и Lindt, которые вслед за эмиратским шоколатье Fix начали выпуск своего дубайского шоколада, теперь испытывают трудности с удовлетворением международного спроса.