Лана Дель Рей рассказала, что вдохновением для ее нового сингла стала птица, влетевшая в окно

«Я виделась с одним человеком очень долгое время, и мы давно не встречались, и вот он позвонил и спросил, не хочу ли я прогуляться. Я была немного взволнована и не думала, что это очень хорошая идея. Я согласилась, начала одеваться, и вдруг птица ударилась в двойные оконные двери моей спальни. Я была в шоке», — вспомнила Рей.