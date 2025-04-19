Лана Дель Рей рассказала, что вдохновением для ее нового сингла стала птица, влетевшая в окно

Лана Дель Рей рассказала, как придумала свой новый сингл «Bluebird». Песня войдет в ее следующий альбом, у которого пока нет названия.
Рей поделилась историей в своем инстаграме*. Она призналась, что песня в ее голове появилась в тот момент, когда в ее окно в спальне влетела птица.
«Я виделась с одним человеком очень долгое время, и мы давно не встречались, и вот он позвонил и спросил, не хочу ли я прогуляться. Я была немного взволнована и не думала, что это очень хорошая идея. Я согласилась, начала одеваться, и вдруг птица ударилась в двойные оконные двери моей спальни. Я была в шоке», — вспомнила Рей.
Рей показалось, что в ее окно врезалась маленькая ласточка. Она решила, что это знак, взяла птицу в руки и начала петь: «Маленькая птичка, синяя птичка / Лети для нас обоих». Эти слова вошли в «Bluebird».
«Я продолжала петь, и в конце концов она как‑то споткнулась и головокружительно взлетела на маленький подиум, который там был. Мне не очень понравилось, как прошла наша прогулка [с неназванным человеком], после нее были еще несколько лет замешательства», — сказала Рей.
«Bluebird» вышла 18 апреля, вслед за «Henry, Come On». В новом альбоме, по словам певицы, в основном будет кантри-музыка. Грядущая пластинка станет 10-й в дискографии исполнительницы.
Впервые Рей анонсировала альбом в 2024 году под названием «Lasso», а затем — «The Right Person Will Stay». Релиз планировался на 21 мая, но затем певица предупредила поклонников, что сроки сдвинулись, а название будет другим.
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