В Китае роботы пробежали полумарафон вместе с людьми

Победителем среди нелюдей с результатом 2 часа 40 минут стал робот Tiangong Ultra, разработанный Пекинским инновационным центром человекообразной робототехники и оснащенный длинными ногами и алгоритмом имитации человеческого бега. За время прохождения трассы его создателям пришлось трижды поменять ему батарею. После финиша дроид позировал для фото с людьми, а затем отправился на церемонию награждения под аплодисменты толпы.