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В Китае роботы пробежали полумарафон вместе с людьми

Сегодня в 13:07
Фото: Kevin Frayer/Getty Images

В Пекине состоялся первый в мире полумарафон с участием гуманоидных роботов. Об этом пишет Reuters.

На забег длиной в 21 километр вышли тысячи горожан, а также 21 человекоподобная машина разных размеров — от 120 см до 1,8 метра — от стартапов вроде DroidUP и Noetix Robotics. Представители одной из компаний-участниц «Хуаньхуань» даже хвастали проектом с «почти человеческим» женским лицом, который умел улыбаться и подмигивать.

За каждым роботом следила команда инженеров: некоторые «спортсмены» падали на старте, один врезался в ограждение, а оператору пришлось ловить падающего дроида.

Победителем среди нелюдей с результатом 2 часа 40 минут стал робот Tiangong Ultra, разработанный Пекинским инновационным центром человекообразной робототехники и оснащенный длинными ногами и алгоритмом имитации человеческого бега. За время прохождения трассы его создателям пришлось трижды поменять ему батарею. После финиша дроид позировал для фото с людьми, а затем отправился на церемонию награждения под аплодисменты толпы.

Впрочем, роботам пока далеко до гонок с живыми бегунами. Лучший результат среди людей составил 1 час 2 минуты.

«Не хочу хвастать, но западные компании пока не достигли таких спортивных результатов», — заявил технический директор государственного центра Тан Цзянь.

Несмотря на зрелищность, эксперты сомневаются в практической пользе таких соревнований. Алан Ферн, профессор робототехники Университета Орегона, отметил, что технологии бега роботов разработаны более пяти лет назад: «Демонстрации ловкости не показывают реальной полезности или базового интеллекта».

«Наша цель — внедрить роботов на заводы, в бизнес-среду и дома», — подчеркнул представитель команды-лидера среди роботов. Согласно отчету Китайской конференции по человекообразным роботам, к 2025 году рынок воплощенного ИИ в стране может дорасти до 5,3 млрд юаней ($730 млн), а сектор гуманоидных роботов — 8,2 млрд юаней, заняв 50% мирового объема.

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