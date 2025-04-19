В Москве и Петербурге побились температурные рекорды

Август 2024 года в Петербурге стал самым жарким за все время наблюдения с 1881 года. 28 августа температура воздуха в городе достигла отметки плюс 30,7 градуса, это на 0,9 градуса выше, чем было в этот день в 1997 году. Рекорды также были установлены в другие три дня этого месяца, еще два температурных максимума зафиксировали в июле.