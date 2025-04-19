В Москве и Петербурге побились температурные рекорды

19 апреля в Москве и Петербурге стало самым жарким за долгое время. В первом городе температура воздуха поднялась выше рекорда 1973 года, во втором — выше 2000-го.
В Москве воздух прогрелся до плюс 24,7 градуса, а прежний рекорд, зафиксированный более 50 лет назад, — плюс 23,6, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом показатели даже выше июльской климатической нормы для города — плюс 23,1, добавил синоптик.
В Петербурге дневная температура уже превысила плюс 25 градусов, сообщил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов в своем телеграм-канале. В этот же день 2000-го на улице было плюс 21,3 градуса. Новый рекорд мог бы установиться и днем ранее, 18 апреля, но не получилось, отметил он.
В течение всей следующей недели, предупредил Колесов, жителей Петербурга ждет похолодание до плюс 5–10 градусов. «Самое неприятное впереди», — написал он. К ночи 19 апреля в городе ожидаются дожди и грозы.
Август 2024 года в Петербурге стал самым жарким за все время наблюдения с 1881 года. 28 августа температура воздуха в городе достигла отметки плюс 30,7 градуса, это на 0,9 градуса выше, чем было в этот день в 1997 году. Рекорды также были установлены в другие три дня этого месяца, еще два температурных максимума зафиксировали в июле.