Netflix предложил Леонардо Ди Каприо 3 млн долларов за камео в сиквеле «Однажды в… Голливуде»

Позже он рассказал, что не намерен возвращаться на съемочную площадку раньше 2026 года и хочет, чтобы его сын также посетил съемки и запомнил их. Впрочем, тогда Тарантино добавил, что в свободное время планирует поставить пьесу и пишет сценарий, который в случае успеха адаптирует в кино. Тогда же режиссер негативно отозвался о взлете онлайн-кинотеатров.