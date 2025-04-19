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Netflix предложил Леонардо Ди Каприо 3 млн долларов за камео в сиквеле «Однажды в… Голливуде»

Сегодня в 12:06
Фото: Sony Pictures

Netflix ведет переговоры с Леонардо Ди Каприо о камео в сиквеле «Однажды в… Голливуде». Об этом узнал инсайдер Джефф Снайдер.

По его информации, за возвращение к роли кинозвезды Рика Далтона стриминговый сервис предложил актеру 3 млн долларов за один съемочный день.

Тем не менее, отметил инсайдер со ссылкой на собеседников, Ди Каприо пока отказывается от предложения и не верит в продолжение картины, в которой не принимает участие создатель оригинала Квентин Тарантино. Журналист предположил, что в ходе переговоров гонорар может вырасти до 4–5 млн долларов.

О разработке продолжения «Однажды в… Голливуде» стало известно в начале апреля. Сообщалось, что онлайн-кинотеатр выкупил у Квентина Тарантино сценарий «Кинокритика». Кроме того, в режиссерское кресло продюсеры пригласили Дэвида Финчера, а на главную роль — Брэда Питта.

Ровно год назад медиа узнали, что Тарантино прекратил работу над «Кинокритиком», который должен был стать его десятым и последним кино в его фильмографии. По их информации, постановщик «просто передумал».

Позже он рассказал, что не намерен возвращаться на съемочную площадку раньше 2026 года и хочет, чтобы его сын также посетил съемки и запомнил их. Впрочем, тогда Тарантино добавил, что в свободное время планирует поставить пьесу и пишет сценарий, который в случае успеха адаптирует в кино. Тогда же режиссер негативно отозвался о взлете онлайн-кинотеатров.

«Что вообще такое кино сегодня? Это штука, которую крутят в кинотеатрах гребаные четыре недели для галочки в договоре? Хотя уже во вторую ты можешь глянуть ее по телевизору! Все эти годы я работал не для того, чтобы мой выхлоп так сильно падал», — подчеркнул он.

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