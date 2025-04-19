Власти Петербурга выдали ордер на снос ВНИИБ. Градозащитники считают его памятником архитектуры

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга выдала ордер на снос здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ). Об этом пишут участники сообщества «Живой город», которые называют построеннное в 1950-х здание значимым образцом сталинского неоклассицизма.
Согласно документу, ордер на производство работ выдан специализированному застройщику «2-й Муринский». В перечень работ входят установка временных ограждений, складирование материалов и размещение инженерных коммуникаций. Условия для застройщика включают обеспечение безопасности прохода и соблюдение правил благоустройства. Разрешение действует с 14 апреля 2025 года по 15 октября 2027 года.
«Здание по-прежнему обладает признаками объекта культурного наследия, поэтому его снос запрещен федеральным законом», — отметили в «Живом городе» и пообещали обратиться в прокуратуру. Сейчас ВНИИБ, находящийся в частной собственности, пустует. Ранее в нем располагался бизнес-центр.
Активисты добиваются сохранения ВНИИБ с 2019 года, когда застройщик впервые получил разрешение на снос и строительство жилого комплекса. В 2020 году около 150 человек вышли на акцию в защиту здания, а горожане подали заявление о включении его в реестр объектов культурного наследия. Комитет по охране памятников (КГИОП) отказал, и после серии судов его действия были признаны законными,
В 2024 году суд частично удовлетворил иск «Живого города», обязав КГИОП повторно рассмотреть вопрос о статусе здания. Однако нового решения комитета до сих пор нет. В декабре 2023 года КГИОП повторно отказал градозащитникам, что вызвало круглосуточные дежурства активистов у ВНИИБ в период новогодних праздников.