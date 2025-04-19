Курортного сезона в Анапе не будет из‑за повторного разлива мазута

В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края курортного сезона не будет из‑за повторного разлива мазута в Черном море. Однако некоторые пляжи все же будут доступны для купания, сообщается в телеграм-канале местного оперштаба.
По данным Роспотребнадзора, санитарным требованиям не отвечает 141 пляж в Анапе и девять пляжей в Темрюке, при этом «качество питьевой воды, качество продуктов питания и атмосферного воздуха соответствуют всем требованиям». Отдыхать там можно «без использования пляжа и морской воды», уточнили там.
Оперштаб Краснодарского края опубликовал карту доступных для купания пляжей (отмечены зеленой полоской). Так, зайти в море можно на пляжах станицы Тамань и поселка Сенной, всей береговой зоны Азовского моря в пределах района и участка от поселка Ильич до станицы Голубицкой. В самой Анапе в зону ЧС попали все общественные пляжи.
В Роспотребнадзоре уточнили, что протяженность зоны мониторинга на предмет выбросов мазута составляет 325 километров — от береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до населенного пункта Архипо-Осиповка города-курорта Геленджик. Небольшие выбросы мазута не влияют на состояние пляжей, заявили там.
Разлив мазута в Черном море произошел из‑за крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в декабре 2024-го. В море оказалось около 4000 тонн нефтепродуктов, следует из данных Минприроды РФ. Более 7300 птиц пострадали от аварии.
В канун Нового года 90% бронирований в Анапе отменились. Пострадавшие от мазута пляжи обещают восстановить к 2026 году. В марте власти Анапы подали в суд на владельцев танкеров, потребовав взыскать с них 211 млн рублей.