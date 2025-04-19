Курортного сезона в Анапе не будет из‑за повторного разлива мазута

По данным Роспотребнадзора, санитарным требованиям не отвечает 141 пляж в Анапе и девять пляжей в Темрюке, при этом «качество питьевой воды, качество продуктов питания и атмосферного воздуха соответствуют всем требованиям». Отдыхать там можно «без использования пляжа и морской воды», уточнили там.