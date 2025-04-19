Курортного сезона в Анапе не будет из‑за повторного разлива мазута

Сегодня / 10:55
Шарлота исключили из реестра террористов и экстремистов
Сегодня / 12:06
Netflix предложил Леонардо Ди Каприо 3 млн долларов за камео в сиквеле «Однажды в… Голливуде»
Сегодня / 11:18
Власти Петербурга выдали ордер на снос ВНИИБ. Градозащитники считают его памятником архитектуры
Сегодня / 10:58
Хавьер Бардем и Тайка Вайтити становятся гидами в трейлере продолжения «Конан О’Брайен должен уйти»
Сегодня / 08:21
За 2024 год в России закрылись почти 3000 СМИ
Сегодня / 07:22
Глава Netflix: «ИИ поможет сделать фильмы на 10% лучше»
Сегодня / 06:48
Джиллиан Андерсон может вернуться в ребут «Секретных материалов» от Райана Куглера
Сегодня / 05:53
В российских школах введут единое расписание уроков
Сегодня / 22:56
Брат Зака Эфрона рассказал, как спас двух тонущих женщин в Майами
Сегодня / 22:05
Питер Динклейдж беспокоится о здоровье в новом трейлере «Токсичного мстителя»
Сегодня / 21:11
Звезда «Престижа» Пайпер Перабо снимется в сериале «Анатомия страсти»
Вчера / 20:06
Харви Вайнштейну позволят дожидаться повторного суда в больнице вместо тюрьмы
Вчера / 19:50
Белый дом объявил причиной пандемии COVID-19 «утечку из лаборатории»
Вчера / 19:03
Дженна Ортега, The Weeknd и Барри Кеоган играют со смертью в трейлере «Последнего завтра»
Вчера / 18:46
Doechii сняла клип на «Anxiety»
Вчера / 18:06
СМИ: бьюти-блогер Гоар Аветисян задолжала налоговой почти 55 миллионов рублей
Вчера / 17:58
Ученые из США утверждают, что открыли новый цвет, посветив лазером в глаза
Вчера / 17:11
Вышел тизер-трейлер хоррора «Ему», который спродюсировал Джордан Пил
Вчера / 16:55
Зои Кравиц снимет новый фильм «Как спасти брак», который спродюсирует Роберт Паттинсон
Вчера / 16:04
Южноафриканский легкоатлет побил рекорд Усейна Болта
Вчера / 15:45
Якутской студии «Тундра», выпускающей мультфильмы о саха, грозит закрытие
Вчера / 15:12
Шарлотта Генсбур отказывается уйти от мужа в криминальном триллере «Загадочное убийство Белль»
Вчера / 15:11
Барабанщика группы The New Pornographers арестовали за хранение детской порнографии
Вчера / 14:35
Дизайнеры сшили пару Air Jordan в стиле Lofi Girl
Вчера / 14:26
В Москве в начале мая будет прохладно и влажно
Вчера / 13:34
Умер актер дубляжа Рудольф Панков, озвучивший Артура Уизли и Магнето из «Людей Икс»
Вчера / 13:03
Netflix загазлайтил зрителей, выпустив две версии одного и того же эпизода «Черного зеркала»
Вчера / 12:54
Большинство молодых россиян хотят ввести «ленивую пятницу»

Курортного сезона в Анапе не будет из‑за повторного разлива мазута

Сегодня в 09:58
Фото: Alexxx Malev/Flickr

В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края курортного сезона не будет из‑за повторного разлива мазута в Черном море. Однако некоторые пляжи все же будут доступны для купания, сообщается в телеграм-канале местного оперштаба.

По данным Роспотребнадзора, санитарным требованиям не отвечает 141 пляж в Анапе и девять пляжей в Темрюке, при этом «качество питьевой воды, качество продуктов питания и атмосферного воздуха соответствуют всем требованиям». Отдыхать там можно «без использования пляжа и морской воды», уточнили там.

Оперштаб Краснодарского края опубликовал карту доступных для купания пляжей (отмечены зеленой полоской). Так, зайти в море можно на пляжах станицы Тамань и поселка Сенной, всей береговой зоны Азовского моря в пределах района и участка от поселка Ильич до станицы Голубицкой. В самой Анапе в зону ЧС попали все общественные пляжи.

© @opershtab23/Telegram

В Роспотребнадзоре уточнили, что протяженность зоны мониторинга на предмет выбросов мазута составляет 325 километров — от береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до населенного пункта Архипо-Осиповка города-курорта Геленджик. Небольшие выбросы мазута не влияют на состояние пляжей, заявили там.

Разлив мазута в Черном море произошел из‑за крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в декабре 2024-го. В море оказалось около 4000 тонн нефтепродуктов, следует из данных Минприроды РФ. Более 7300 птиц пострадали от аварии.

В канун Нового года 90% бронирований в Анапе отменились. Пострадавшие от мазута пляжи обещают восстановить к 2026 году. В марте власти Анапы подали в суд на владельцев танкеров, потребовав взыскать с них 211 млн рублей.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами