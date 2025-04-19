Хавьер Бардем и Тайка Вайтити становятся гидами в трейлере продолжения «Конан О’Брайен должен уйти»

В трех новых эпизодах комик и ведущий прошедшей церемонии «Оскара» Конан О’Брайен продолжит знакомство с новыми для себя странами мира. Съемки проекта прошли в Испании, Новой Зеландии и Австрии. Кроме того, тизер заканчивается диалогом юмориста с поклонницей, которая зовет его в Казахстан.