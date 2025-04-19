Хавьер Бардем и Тайка Вайтити становятся гидами в трейлере продолжения «Конан О’Брайен должен уйти»

Стриминговый сервис Max показал трейлер второго сезона тревел-шоу «Конан О’Брайен должен уйти». Продолжение появится на платформе 8 мая.
В трех новых эпизодах комик и ведущий прошедшей церемонии «Оскара» Конан О’Брайен продолжит знакомство с новыми для себя странами мира. Съемки проекта прошли в Испании, Новой Зеландии и Австрии. Кроме того, тизер заканчивается диалогом юмориста с поклонницей, которая зовет его в Казахстан.
«На месте просто необходимо найти знающего гида», — говорит за кадром О’Брайен. В их роли выступят звездные гости: поездку по Испании комик провел вместе с актером Хавьером Бардемом, а в Новой Зеландии он станцевал хаку на большом стадионе вместе с режиссером Тайкой Вайтити.
Второй сезон оказался значительно короче первого, в котором было шесть эпизодов. Короткий формат вызван срывом съемок: в декабре 2024 года посреди рабочего процесса умерли отец и мать О’Брайена. Из‑за этого производство пришлось отложить, три следующие серии выйдут позже в качестве третьего сезона.
В этом году телеведущий и комик Конан О’Брайен сменил коллегу Джимми Киммела в роли ведущего «Оскаров» и имел большой успех. Зрители отметили множество его удачных шуток со сцены. Организаторы премии сразу же пригласили его и на следующий год.