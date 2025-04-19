За 2024 год в России закрылись почти 3 тыс. СМИ

За 2024 год в России закрылись 2,9 тыс. средств массовой информации. Об этом рассказал заместитель генерального директора ИА «Интерфакс» Юрий Погорелый, его цитирует «Коммерсант».
Медиаменеджер отметил, что больше половины из этого числа составили печатные издания.
«Физическая инфраструктура реализации СМИ продолжает сокращаться. Печать находится в жутко тяжелом состоянии и с точки зрения дистрибуции, и с точки зрения физического производства», — подчеркнул Погорелый.
Представитель «Интерфакса» добавил, что среди новых зарегистрированных печатных СМИ преобладают научные, тематические и развлекательные журналы, а сетевые медиа в основном представлены сайтами государственных органов, которые «работают уже давно, но сейчас получили официальный статус».
«Коммерсант» также привел данные Союза предприятий печатной индустрии, согласно которым, за последние 20 лет число павильонов прессы в России сократилось в четыре раза. Основными причинами стали повышение арендной платы и отказы региональных администраций продлевать договоры с распространителями.