За 2024 год в России закрылись почти 3 тыс. СМИ

Сегодня / 06:48
Джиллиан Андерсон может вернуться в ребут «Секретных материалов» от Райана Куглера
Сегодня / 07:22
Глава Netflix: «ИИ поможет сделать фильмы на 10% лучше»
Сегодня / 05:53
В российских школах введут единое расписание уроков
Сегодня / 22:56
Брат Зака Эфрона рассказал, как спас двух тонущих женщин в Майами
Сегодня / 22:05
Питер Динклейдж беспокоится о здоровье в новом трейлере «Токсичного мстителя»
Сегодня / 21:11
Звезда «Престижа» Пайпер Перабо снимется в сериале «Анатомия страсти»
Вчера / 20:06
Харви Вайнштейну позволят дожидаться повторного суда в больнице вместо тюрьмы
Вчера / 19:50
Белый дом объявил причиной пандемии COVID-19 «утечку из лаборатории»
Вчера / 19:03
Дженна Ортега, The Weeknd и Барри Кеоган играют со смертью в трейлере «Последнего завтра»
Вчера / 18:46
Doechii сняла клип на «Anxiety»
Вчера / 18:06
СМИ: бьюти-блогер Гоар Аветисян задолжала налоговой почти 55 миллионов рублей
Вчера / 17:58
Ученые из США утверждают, что открыли новый цвет, посветив лазером в глаза
Вчера / 17:11
Вышел тизер-трейлер хоррора «Ему», который спродюсировал Джордан Пил
Вчера / 16:55
Зои Кравиц снимет новый фильм «Как спасти брак», который спродюсирует Роберт Паттинсон
Вчера / 16:04
Южноафриканский легкоатлет побил рекорд Усейна Болта
Вчера / 15:45
Якутской студии «Тундра», выпускающей мультфильмы о саха, грозит закрытие
Вчера / 15:12
Шарлотта Генсбур отказывается уйти от мужа в криминальном триллере «Загадочное убийство Белль»
Вчера / 15:11
Барабанщика группы The New Pornographers арестовали за хранение детской порнографии
Вчера / 14:35
Дизайнеры сшили пару Air Jordan в стиле Lofi Girl
Вчера / 14:26
В Москве в начале мая будет прохладно и влажно
Вчера / 13:34
Умер актер дубляжа Рудольф Панков, озвучивший Артура Уизли и Магнето из «Людей Икс»
Вчера / 13:03
Netflix загазлайтил зрителей, выпустив две версии одного и того же эпизода «Черного зеркала»
Вчера / 12:54
Большинство молодых россиян хотят ввести «ленивую пятницу»
Вчера / 12:51
На Урале на памятнике Ленину сделали скейт-рампу
Вчера / 11:53
Новый мультсериал по «Звездным войнам» будет посвящен Дарту Молу
Вчера / 11:38
Бренд Caviar выпустил золотой кулич с драгоценностями за 2,7 млн рублей
Вчера / 11:19
Анджела Кинси и Дженна Фишер побывали на съемках спин-оффа «Офиса»
Вчера / 10:57
«В них невозможно дышать»: Бен Аффлек ненавидел костюмы Бэтмена

За 2024 год в России закрылись почти 3 тыс. СМИ

Сегодня в 08:21
Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

За 2024 год в России закрылись 2,9 тыс. средств массовой информации. Об этом рассказал заместитель генерального директора ИА «Интерфакс» Юрий Погорелый, его цитирует «Коммерсант».

Медиаменеджер отметил, что больше половины из этого числа составили печатные издания.

«Физическая инфраструктура реализации СМИ продолжает сокращаться. Печать находится в жутко тяжелом состоянии и с точки зрения дистрибуции, и с точки зрения физического производства», — подчеркнул Погорелый.

Представитель «Интерфакса» добавил, что среди новых зарегистрированных печатных СМИ преобладают научные, тематические и развлекательные журналы, а сетевые медиа в основном представлены сайтами государственных органов, которые «работают уже давно, но сейчас получили официальный статус».

«Коммерсант» также привел данные Союза предприятий печатной индустрии, согласно которым, за последние 20 лет число павильонов прессы в России сократилось в четыре раза. Основными причинами стали повышение арендной платы и отказы региональных администраций продлевать договоры с распространителями.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами