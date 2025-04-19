За 2024 год в России закрылись почти 3 тыс. СМИ

Представитель «Интерфакса» добавил, что среди новых зарегистрированных печатных СМИ преобладают научные, тематические и развлекательные журналы, а сетевые медиа в основном представлены сайтами государственных органов, которые «работают уже давно, но сейчас получили официальный статус».