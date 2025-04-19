Глава Netflix: «ИИ поможет сделать фильмы на 10% лучше»

В качестве примера Сарандос привёл фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» (2019), где для омоложения Роберта Де Ниро и Джо Пеши использовались дорогостоящие VFX-технологии. По его словам, сегодня ИИ мог бы упростить и удешевить этот процесс, а также показать лучший результат. «В „Ирландце“ мы применяли передовые методы, которые всё равно имели ограничения и усложняли работу актёрам. Это был прорыв, но до идеала было далеко», — пояснил он.