Глава Netflix: «ИИ поможет сделать фильмы на 10% лучше»

CEO Netflix Тед Сарандос считает, что технология искусственного интеллекта может может сделать кино «на 10% лучше». Об этом он рассказал во время отчётного собрания компании, его цитирует IndieWire.
В своей речи он припомнил слова режиссера Джеймса Кэмерона о том, что технология снизит затраты на производство кино на 50%.
«Сейчас много говорят о том, как ИИ поможет создателям контента. Я читал статью о словах Джима Кэмерона насчёт удешевления фильмов. Но я убеждён: если технологии позволят улучшить кино хотя бы на 10%, это станет прорывом. же сегодня авторы используют ИИ для создания референсов, предварительной визуализации, подготовки VFX-сцен и планирования съёмок. Это оптимизирует процессы», — пояснил глава крупнейшего онлайн-кинотеатра мира.
Он добавил: «Раньше продвинутые технологии вроде омоложения персонажей были доступны только крупным проектам. Теперь ИИ-инструменты позволяют и малобюджетным фильмам использовать масштабные визуальные эффекты».
В качестве примера Сарандос привёл фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» (2019), где для омоложения Роберта Де Ниро и Джо Пеши использовались дорогостоящие VFX-технологии. По его словам, сегодня ИИ мог бы упростить и удешевить этот процесс, а также показать лучший результат. «В „Ирландце“ мы применяли передовые методы, которые всё равно имели ограничения и усложняли работу актёрам. Это был прорыв, но до идеала было далеко», — пояснил он.
Оператор «Ирландца» Родриго Прието омолодил актеров в своём режиссёрском дебюте «Педро Парамо» и использовал для этого «ИИ-инструменты». Затраты на эффекты составили «малую долю» от бюджета «Ирландца», отметил Сарандос.
«Весь бюджет „Педро Парамо“ примерно равен затратам на VFX для „Ирландца“. Один и тот же автор, новые инструменты, невозможные пять лет назад — это невероятно. Наша цель — найти способы, как ИИ улучшит опыт и для зрителей, и для создателей», — подчеркнул гендиректор Netflix.